России и Азербайджану больше не по пути?
России и Азербайджану больше не по пути?

Сенат США продлил шатдаун

01:45 252

Сенат США отклонил законопроекты республиканцев и демократов, предложенные для продления финансирования правительства.

Об этом сообщает CNN.

«Конкурирующие меры республиканцев и демократов по финансированию федерального правительства сегодня снова провалились в Сенате, законодатели все еще не могут прийти к согласию», - говорится в публикации.

За законопроект республиканцев о временном финансировании проголосовали 54 человека против 44. Чтобы принять законопроект, который обеспечит финансирование правительства на семь недель, республиканцам необходимо получить 60 голосов.

CNN отмечает, что приостановка работы правительства продлится до конца недели. Законодатели не будут проводить повторное голосование по вопросу возобновления работы правительства до следующей недели.

Полицейские в США и во Франции разгоняют протестующих газом
Полицейские в США и во Франции разгоняют протестующих газом объектив haqqin.az
01:49 196
Россия готовит Китай к вторжению на Тайвань
Россия готовит Китай к вторжению на Тайвань наше поле зрения
3 октября 2025, 23:16 1807
СГБ Азербайджана провела задержания в Иордании и Турции
СГБ Азербайджана провела задержания в Иордании и Турции все еще актуально
3 октября 2025, 17:59 6076
ХАМАС согласился на план Трампа
ХАМАС согласился на план Трампа обновлено 01:37
01:37 3688
Грозная заявка «Араз-Нахчывана»
Грозная заявка «Араз-Нахчывана» Почти как «Карабах» против «Копенгагена»
3 октября 2025, 23:49 1490
DOST в Кельбаджаре снизит нагрузку на крупные города
DOST в Кельбаджаре снизит нагрузку на крупные города наш комментарий
3 октября 2025, 23:29 652
Новая оппозиция: футбол
Новая оппозиция: футбол Хамида Шаханаги комментирует для haqqin.az
3 октября 2025, 21:53 3194
Новые детали побега Ибрагимова: заметают следы миллионов
Новые детали побега Ибрагимова: заметают следы миллионов наши подробности
3 октября 2025, 16:43 7643
В Иране разбился вертолет Красного Полумесяца
В Иране разбился вертолет Красного Полумесяца
3 октября 2025, 22:26 973
Жесткое противостояние Азербайджана и Беларуси на Играх СНГ
Жесткое противостояние Азербайджана и Беларуси на Играх СНГ Нам нужно золото!
3 октября 2025, 22:19 2211
Зеленский о новых ударах России по Украине
Зеленский о новых ударах России по Украине фото; обновлено 22:48
3 октября 2025, 22:48 2382

