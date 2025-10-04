Сенат США продлил шатдаун

«Конкурирующие меры республиканцев и демократов по финансированию федерального правительства сегодня снова провалились в Сенате, законодатели все еще не могут прийти к согласию», - говорится в публикации.

За законопроект республиканцев о временном финансировании проголосовали 54 человека против 44. Чтобы принять законопроект, который обеспечит финансирование правительства на семь недель, республиканцам необходимо получить 60 голосов.

CNN отмечает, что приостановка работы правительства продлится до конца недели. Законодатели не будут проводить повторное голосование по вопросу возобновления работы правительства до следующей недели.