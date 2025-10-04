USD 1.7000
Полицейские в США и во Франции разгоняют протестующих газом

Портленд (США). Сотрудник Министерства внутренней безопасности распыляет аэрозоль на протестующего возле здания иммиграционной и таможенной полиции

Париж (Франция). Протестующий пытается уклониться от слезоточивого газа во время пропалестинской демонстрации

Вашингтон (США). Статуя, изображающая президента США Дональда Трампа и опального финансиста-преступника Джеффри Эпштейна, танцующих вместе, вновь появилась возле Капитолия

Мехико (Мексика). Акция по случаю 57-й годовщины расстрела студенческой демонстрации в Тлателолько. Это случилось за десять дней до начала XIX Летних Олимпийских игр в Мехико. Число погибших составило более 300 человек

Неаполь (Италия). Столкновения протестующих с полицией при попытке заблокировать доступ к порту Неаполя во время всеобщей забастовки в знак солидарности с Палестиной

Себу (Филиппины). Люди ждут помощи после землетрясения магнитудой 6,9

Освобожденный украинский солдат Андрей Шемейко смотрит из окна на свою пятилетнюю дочь после состоявшегося обмена военнопленными

