Полицейские в США и во Франции разгоняют протестующих газом

Портленд (США). Сотрудник Министерства внутренней безопасности распыляет аэрозоль на протестующего возле здания иммиграционной и таможенной полиции
Париж (Франция). Протестующий пытается уклониться от слезоточивого газа во время пропалестинской демонстрации
Вашингтон (США). Статуя, изображающая президента США Дональда Трампа и опального финансиста-преступника Джеффри Эпштейна, танцующих вместе, вновь появилась возле Капитолия
Мехико (Мексика). Акция по случаю 57-й годовщины расстрела студенческой демонстрации в Тлателолько. Это случилось за десять дней до начала XIX Летних Олимпийских игр в Мехико. Число погибших составило более 300 человек
Неаполь (Италия). Столкновения протестующих с полицией при попытке заблокировать доступ к порту Неаполя во время всеобщей забастовки в знак солидарности с Палестиной
Себу (Филиппины). Люди ждут помощи после землетрясения магнитудой 6,9
Освобожденный украинский солдат Андрей Шемейко смотрит из окна на свою пятилетнюю дочь после состоявшегося обмена военнопленными