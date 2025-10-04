USD 1.7000
EUR 1.9921
RUB 2.0614
Подписаться на уведомления
России и Азербайджану больше не по пути?
Новость дня
России и Азербайджану больше не по пути?

Чехи сделают свой выбор

10:04 633

В Чехии сегодня проходят парламентские выборы, которые могут привести к смене политического курса страны. Более восьми миллионов граждан имеют право голоса и смогут сделать выбор до 14:00 (16:00 по Баку) в субботу, сообщает Deutsche Welle.

Правый популист и миллиардер Андрей Бабиш, лидер партии ANO, после четырех лет в оппозиции имеет хорошие шансы вернуться к власти. По результатам опроса, проведенного агентством STEM, его политическую программу поддерживают 29,3 процента избирателей. Бабиш в числе прочего выступает за прекращение поставок оружия Украине.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала с его правоцентристским блоком «Вместе» (Spolu), напротив, теряет поддержку и может рассчитывать лишь на 20,5 процента голосов. На третье место претендует ультраправая антииммигрантская партия «Свобода и прямая демократия» бизнесмена Томио Окамуры.

ХАМАС терзают смутные сомнения. А Эрдоган доволен
ХАМАС терзают смутные сомнения. А Эрдоган доволен
11:27 268
Турция и склонила ХАМАС
Турция и склонила ХАМАС по горячим следам
01:35 5409
Спецназ в центре Тбилиси
Спецназ в центре Тбилиси ВИДЕО; обновлено 11:41
11:41 1427
Украинцы атаковали один из крупнейших нефтезаводов России
Украинцы атаковали один из крупнейших нефтезаводов России ВИДЕО
10:18 2081
Полицейские в США и во Франции разгоняют протестующих газом
Полицейские в США и во Франции разгоняют протестующих газом объектив haqqin.az
01:49 1730
Россия готовит Китай к вторжению на Тайвань
Россия готовит Китай к вторжению на Тайвань наше поле зрения
3 октября 2025, 23:16 4294
СГБ Азербайджана провела задержания в Иордании и Турции
СГБ Азербайджана провела задержания в Иордании и Турции все еще актуально
3 октября 2025, 17:59 7898
ХАМАС согласился на план Трампа
ХАМАС согласился на план Трампа обновлено 01:37
01:37 5829
Грозная заявка «Араз-Нахчывана»
Грозная заявка «Араз-Нахчывана» Почти как «Карабах» против «Копенгагена»
3 октября 2025, 23:49 4215
DOST в Кельбаджаре снизит нагрузку на крупные города
DOST в Кельбаджаре снизит нагрузку на крупные города наш комментарий
3 октября 2025, 23:29 1661
Новая оппозиция: футбол
Новая оппозиция: футбол Хамида Шаханаги комментирует для haqqin.az
3 октября 2025, 21:53 5491

ЭТО ВАЖНО

ХАМАС терзают смутные сомнения. А Эрдоган доволен
ХАМАС терзают смутные сомнения. А Эрдоган доволен
11:27 268
Турция и склонила ХАМАС
Турция и склонила ХАМАС по горячим следам
01:35 5409
Спецназ в центре Тбилиси
Спецназ в центре Тбилиси ВИДЕО; обновлено 11:41
11:41 1427
Украинцы атаковали один из крупнейших нефтезаводов России
Украинцы атаковали один из крупнейших нефтезаводов России ВИДЕО
10:18 2081
Полицейские в США и во Франции разгоняют протестующих газом
Полицейские в США и во Франции разгоняют протестующих газом объектив haqqin.az
01:49 1730
Россия готовит Китай к вторжению на Тайвань
Россия готовит Китай к вторжению на Тайвань наше поле зрения
3 октября 2025, 23:16 4294
СГБ Азербайджана провела задержания в Иордании и Турции
СГБ Азербайджана провела задержания в Иордании и Турции все еще актуально
3 октября 2025, 17:59 7898
ХАМАС согласился на план Трампа
ХАМАС согласился на план Трампа обновлено 01:37
01:37 5829
Грозная заявка «Араз-Нахчывана»
Грозная заявка «Араз-Нахчывана» Почти как «Карабах» против «Копенгагена»
3 октября 2025, 23:49 4215
DOST в Кельбаджаре снизит нагрузку на крупные города
DOST в Кельбаджаре снизит нагрузку на крупные города наш комментарий
3 октября 2025, 23:29 1661
Новая оппозиция: футбол
Новая оппозиция: футбол Хамида Шаханаги комментирует для haqqin.az
3 октября 2025, 21:53 5491
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться