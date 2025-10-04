Чехи сделают свой выбор

В Чехии сегодня проходят парламентские выборы, которые могут привести к смене политического курса страны. Более восьми миллионов граждан имеют право голоса и смогут сделать выбор до 14:00 (16:00 по Баку) в субботу, сообщает Deutsche Welle.

Правый популист и миллиардер Андрей Бабиш, лидер партии ANO, после четырех лет в оппозиции имеет хорошие шансы вернуться к власти. По результатам опроса, проведенного агентством STEM, его политическую программу поддерживают 29,3 процента избирателей. Бабиш в числе прочего выступает за прекращение поставок оружия Украине.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала с его правоцентристским блоком «Вместе» (Spolu), напротив, теряет поддержку и может рассчитывать лишь на 20,5 процента голосов. На третье место претендует ультраправая антииммигрантская партия «Свобода и прямая демократия» бизнесмена Томио Окамуры.