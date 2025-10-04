USD 1.7000
России и Азербайджану больше не по пути?
России и Азербайджану больше не по пути?

Украинцы атаковали один из крупнейших нефтезаводов России

10:18 2083

Беспилотники атаковали минувшей ночью один из крупнейших НПЗ России - нефтеперерабатывающий завод «Киришинефтеоргсинтез» (КИНЕФ) в городе Кириши Ленинградской области.

Губернатор области Александр Дрозденко сообщил о «ликвидации возгорания в промзоне». По его словам, всего было уничтожено семь беспилотников.

Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей сообщал, что в небе над городом около 04:00 по бакинскому времени были видны яркие вспышки и раздавались звуки взрывов.

Принадлежащий компании «Сургутнефтегаз» Киришский НПЗ входит в топ-10 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, его мощность составляет более 20 млн тонн нефти в год. Ранее он уже подвергался атакам беспилотников.

Российская армия же в ночь на 4 октября вновь атаковала энергетическую систему в Черниговской области Украины, пишут украинские СМИ со ссылкой на «Черниговоблэнерго».

Согласно информации, в результате атаки повреждения получили сразу несколько важных объектов электроснабжения.

Аварийные отключения коснулись около 50 тыс. потребителей.

«Энергетики уже приступили к восстановительным работам», - говорится в информации.

Сообщается, что в целом после массированных российских бомбежек критической инфраструктуры области ситуация в энергосистеме данного региона остается критической. В этой связи с 1 октября в области действуют жесткие графики отключений света.

ХАМАС терзают смутные сомнения. А Эрдоган доволен
ХАМАС терзают смутные сомнения. А Эрдоган доволен
11:27 268
Турция и склонила ХАМАС
Турция и склонила ХАМАС по горячим следам
01:35 5409
Спецназ в центре Тбилиси
Спецназ в центре Тбилиси ВИДЕО; обновлено 11:41
11:41 1430
Украинцы атаковали один из крупнейших нефтезаводов России
Украинцы атаковали один из крупнейших нефтезаводов России ВИДЕО
10:18 2084
Полицейские в США и во Франции разгоняют протестующих газом
Полицейские в США и во Франции разгоняют протестующих газом объектив haqqin.az
01:49 1730
Россия готовит Китай к вторжению на Тайвань
Россия готовит Китай к вторжению на Тайвань наше поле зрения
3 октября 2025, 23:16 4294
СГБ Азербайджана провела задержания в Иордании и Турции
СГБ Азербайджана провела задержания в Иордании и Турции все еще актуально
3 октября 2025, 17:59 7898
ХАМАС согласился на план Трампа
ХАМАС согласился на план Трампа обновлено 01:37
01:37 5829
Грозная заявка «Араз-Нахчывана»
Грозная заявка «Араз-Нахчывана» Почти как «Карабах» против «Копенгагена»
3 октября 2025, 23:49 4216
DOST в Кельбаджаре снизит нагрузку на крупные города
DOST в Кельбаджаре снизит нагрузку на крупные города наш комментарий
3 октября 2025, 23:29 1661
Новая оппозиция: футбол
Новая оппозиция: футбол Хамида Шаханаги комментирует для haqqin.az
3 октября 2025, 21:53 5491

