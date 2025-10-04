Украинцы атаковали один из крупнейших нефтезаводов России

Беспилотники атаковали минувшей ночью один из крупнейших НПЗ России - нефтеперерабатывающий завод «Киришинефтеоргсинтез» (КИНЕФ) в городе Кириши Ленинградской области.

Губернатор области Александр Дрозденко сообщил о «ликвидации возгорания в промзоне». По его словам, всего было уничтожено семь беспилотников.

Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей сообщал, что в небе над городом около 04:00 по бакинскому времени были видны яркие вспышки и раздавались звуки взрывов.

Принадлежащий компании «Сургутнефтегаз» Киришский НПЗ входит в топ-10 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, его мощность составляет более 20 млн тонн нефти в год. Ранее он уже подвергался атакам беспилотников.

Российская армия же в ночь на 4 октября вновь атаковала энергетическую систему в Черниговской области Украины, пишут украинские СМИ со ссылкой на «Черниговоблэнерго».

Согласно информации, в результате атаки повреждения получили сразу несколько важных объектов электроснабжения.

Аварийные отключения коснулись около 50 тыс. потребителей.

«Энергетики уже приступили к восстановительным работам», - говорится в информации.

Сообщается, что в целом после массированных российских бомбежек критической инфраструктуры области ситуация в энергосистеме данного региона остается критической. В этой связи с 1 октября в области действуют жесткие графики отключений света.