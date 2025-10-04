Спецназ в центре Тбилиси

МВД Грузии заявляет, что в целях обеспечения общественной безопасности и правопорядка сотрудники соответствующих полицейских подразделений ведомства мобилизованы в различных местах по всему Тбилиси в связи с акцией, запланированной в Тбилиси.
«В целях обеспечения общественной безопасности и правопорядка сотрудники соответствующих полицейских подразделений МВД мобилизованы в различных местах по всей столице в связи с акцией, запланированной в Тбилиси 4 октября текущего года.
Призываем организаторов и участников акции проводить собрания и манифестации в рамках, установленных законодательством Грузии, подчиняться законным требованиям полицейских и не препятствовать осуществлению служебной деятельности. На каждый факт правонарушения со стороны полиции последует соответствующая правовая реакция», - говорится в заявлении, распространенном МВД.
Телеграм-каналы также публикуют кадры прибытия спецназа на Площадь свободы в Тбилиси.
October 4, 2025
*** 10:22
Почетный председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили в сопровождении супруги, сына и большого числа охраны явился на избирательный участок для участия в муниципальных выборах в Грузии, которые бойкотируются большинством оппозиционных партий. На избирательном участке он сделал короткое заявление, отказавшись отвечать на вопросы журналистов.
Политик выразил надежду, что избиратели и сегодня проявят активность и сделают правильный выбор. Иванишвили подчеркнул, что партия обеспечила гражданам возможность свободного волеизъявления, а за годы ее правления удалось укрепить «свободу слова, бизнеса и образа жизни». По его словам, за 13 лет у власти «Грузинская мечта» добилась значительных результатов, а главным достижением стало то, что общество «научилось делать правильные выводы».
«Общество научилось отличать белое от черного», – сказал Иванишвили.
October 4, 2025