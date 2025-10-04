Спецназ в центре Тбилиси

МВД Грузии заявляет, что в целях обеспечения общественной безопасности и правопорядка сотрудники соответствующих полицейских подразделений ведомства мобилизованы в различных местах по всему Тбилиси в связи с акцией, запланированной в Тбилиси.

«В целях обеспечения общественной безопасности и правопорядка сотрудники соответствующих полицейских подразделений МВД мобилизованы в различных местах по всей столице в связи с акцией, запланированной в Тбилиси 4 октября текущего года.

Призываем организаторов и участников акции проводить собрания и манифестации в рамках, установленных законодательством Грузии, подчиняться законным требованиям полицейских и не препятствовать осуществлению служебной деятельности. На каждый факт правонарушения со стороны полиции последует соответствующая правовая реакция», - говорится в заявлении, распространенном МВД.

Телеграм-каналы также публикуют кадры прибытия спецназа на Площадь свободы в Тбилиси.