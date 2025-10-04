USD 1.7000
России и Азербайджану больше не по пути?
России и Азербайджану больше не по пути?

Супруга Пашиняна дочитала книгу Эрдогана

Супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян сообщила в Facebook, что закончила читать книгу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Я читала ее параллельно с моими научными книгами, поэтому это заняло некоторое время. Уверена, специалисты в Армении прочтут ее сразу после публикации, а для тех, чьи интересы выходят за рамки книг о международных отношениях, но действительно хотели бы узнать, что написал президент соседней страны, я бы сказала: книга посвящена изменению структуры ООН, пересмотру прав постоянных членов Совета Безопасности и предоставлению организации реального инструментария для реагирования на вызовы современности.

По мнению автора, то есть Эрдогана, мир не может оставаться во власти пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН: The world is bigger than five.

В книге также приводятся данные о состоянии человечества, например, о том, что 820 миллионов человек в мире живут в условиях голода, 260 миллионов мигрантов, более 80 миллионов вынужденных переселенцев и около 25 миллионов беженцев.

Название книги — A fairer world is possible: «Более справедливый мир возможен», — написала Акопян.

