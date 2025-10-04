USD 1.7000
России и Азербайджану больше не по пути?
России и Азербайджану больше не по пути?

ХАМАС терзают смутные сомнения. А Эрдоган доволен

Радикальное движение ХАМАС отреагировало на мирный план президента США Дональда Трампа. Исламисты в своем заявлении выразили готовность освободить всех заложников, но вместе с тем потребовали дальнейших переговоров, чтобы уточнить детали возможного мирного соглашения.

Высокопоставленный функционер ХАМАС Муса Абу Марзук заявил в эфире телеканала Al Jazeera, что организация «в основном принимает» план Трампа, однако передача мертвых и живых заложников в течение следующих 72 часов в текущих условиях — это «нереалистично».

По еще одному ключевому пункту плана террористы вовсе не высказались — они ни словом не обмолвились о собственном разоружении, которого требуют США. Марзук намекнул, что и по этому вопросу еще предстоят переговоры.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган же положительно оценил реакцию ХАМАС на мирный план Трампа по Газе, назвав ее «конструктивной».

Турецкий лидер в аккаунте соцсети X подчеркнул необходимость немедленного прекращения атак Израиля на сектор Газа. «Все необходимые шаги должны быть предприняты немедленно, чтобы обеспечить доставку гуманитарной помощи в Газу и достичь долгосрочного мира», — заявил Эрдоган.

Он также отметил, что Анкара «продолжит прилагать усилия для того, чтобы результаты переговоров были максимально выгодны палестинцам, а урегулирование конфликта должно строиться на принципе создания двух независимых государств».

