Теперь и российские корабли провоцируют Данию

Военная разведка Дании обвинила российские военно-морские силы в неоднократных провокациях в проливах, соединяющих Балтийское море с Северным, пишет Reuters.

По информации разведки, российские корабли неоднократно совершали агрессивные действия — в частности, наводили оружие на датские самолеты и суда, выполняли опасные маневры, едва не приводившие к столкновениям, а также глушили навигационные системы.

На фоне роста напряженности в Балтийском регионе, вызванного повреждениями подводных кабельных линий и нарушениями воздушного пространства, Дания сообщила об очередной волне преднамеренных провокаций со стороны российского флота.

На специальном брифинге директор военной разведки Дании Томас Аренкиэль представил доказательства агрессивного поведения со стороны РФ.

«Мы зафиксировали ряд случаев в датских проливах, когда российские военные корабли наводили оружие на наши вертолеты и суда, а также использовали системы слежения», — заявил он.

Аренкиэль также отметил, что российские корабли сознательно выбирали курсы, создававшие угрозу столкновения с датскими судами.

Кроме того, один из российских кораблей находится на якорной стоянке в датских водах больше недели. Разведка считает это сигналом со стороны России о готовности применить силу в случае, если Дания решит ограничить передвижение так называемого «теневого флота».

По словам Аренкиэля, есть основания полагать, что именно эти действия привели к серьезным сбоям GPS на территории Дании.

«Россия применяет военное давление, используя агрессивные методы, не пересекая при этом границы открытого вооруженного конфликта», — подытожил он.