Удар коленом в голову… Очередная победа Акифа Гулузаде в ONE Championship

Эльмир Алиев, отдел спорта
11:57 1860

В Бангкоке прошел турнир престижной организации ONE Championship по смешанным единоборствам.

В одном из поединков вечера молодой, но уже зарекомендовавший себя азербайджанский боец Акиф Гулузаде в весовой категории до 61 кг дрался с тайцем Джоусуайаи Дечапаном. По итогам 3-раундового поединка единогласным решением судей победил Гулузаде по прозвищу Король.

В ходе боя особенно запомнился его удар коленом в голову соперника.

Это был пятый поединок Акифа в One Championship. В предыдущих боях он также одержал победы.

