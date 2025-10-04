Удар коленом в голову… Очередная победа Акифа Гулузаде в ONE Championship

В Бангкоке прошел турнир престижной организации ONE Championship по смешанным единоборствам.
В одном из поединков вечера молодой, но уже зарекомендовавший себя азербайджанский боец Акиф Гулузаде в весовой категории до 61 кг дрался с тайцем Джоусуайаи Дечапаном. По итогам 3-раундового поединка единогласным решением судей победил Гулузаде по прозвищу Король.
В ходе боя особенно запомнился его удар коленом в голову соперника.
Это был пятый поединок Акифа в One Championship. В предыдущих боях он также одержал победы.