Удар коленом в голову… Очередная победа Акифа Гулузаде в ONE Championship

В одном из поединков вечера молодой, но уже зарекомендовавший себя азербайджанский боец Акиф Гулузаде в весовой категории до 61 кг дрался с тайцем Джоусуайаи Дечапаном. По итогам 3-раундового поединка единогласным решением судей победил Гулузаде по прозвищу Король.

В ходе боя особенно запомнился его удар коленом в голову соперника.