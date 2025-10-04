Эрдоган возвращает старую гвардию? Давутоглу, Бабаджан, Эрбакан-младший…

Фотографии с официальных приемов президента Турции Эрдогана, публикуемые на сайте президентской администрации, как правило, выдержаны в протокольном стиле: спокойные лица, строгие ракурсы, общий посыл — «государственная серьезность». Однако снимки, размещенные на сайте вечером 1 октября - сразу после торжественного приема в честь открытия очередной сессии Великого национального собрания и «чайной беседы», устроенной спикером парламента Нуманом Куртулмушем, нарушают привычную визуальную логику, поскольку передают принципиально иной эмоциональный тон — неожиданно мягкий для Эрдогана, к которому в Турции привыкли относиться как к символу власти, дистанцированному от правительства. Утром президент выступил на церемонии открытия осенней сессии парламента, которую бойкотировала оппозиционная Народно-республиканская партия. В этот раз речь Эрдогана выглядела не так, как обычно: вместо резких выпадов в адрес внутренних противников президент сделал упор на проекте «Турция без террора» и на теме общенационального единства и солидарности. Завершив выступление, Эрдоган сошел с трибуны и поприветствовал депутатов от оппозиции — жест, редко встречающийся в таких форматах.

На фотоснимках с приема видно, как представители оппозиционных партий, ранее нещадно критиковавшие Эрдогана, смотрят на него с уважением, улыбаются и проявляют подчеркнутое внимание. Особое внимание привлекают кадры, на которых президент стоит рядом с бывшими видными фигурами турецкой политики — экс-премьером Ахметом Давутоглу, основавшим после ухода из ПСР партию «Будущее», лидером партии DEVA Али Бабаджаном и Фатихом Эрбаканом - сыном покойного Неджмеддина Эрбакана и главой партии Yeniden Refah. Приглашение этих политиков, ранее состоявших в оппозиции к Эрдогану, и расположение их за соседними столами с президентом стало жестом, который многие восприняли как сигнал грядущих перемен. Особенно запомнилась сцена, в которой Давутоглу долго беседует с президентом, как будто обсуждая что-то серьезное, а не просто обмениваясь стандартными приветствиями. Турецкий журналист Тургай Тюркер, один из свидетелей события, в беседе с корреспондентом haqqin.az заявил, что этим приемом Эрдоган сделал очередной шаг в направлении конституционных преобразований, которые могут открыть ему путь к третьему президентскому сроку.