России и Азербайджану больше не по пути?
России и Азербайджану больше не по пути?

Эрдоган возвращает старую гвардию? Давутоглу, Бабаджан, Эрбакан-младший…

наша корреспонденция
Руслан Баширли, спецкор, Анкара
12:11

Фотографии с официальных приемов президента Турции Эрдогана, публикуемые на сайте президентской администрации, как правило, выдержаны в протокольном стиле: спокойные лица, строгие ракурсы, общий посыл — «государственная серьезность».

Однако снимки, размещенные на сайте вечером 1 октября - сразу после торжественного приема в честь открытия очередной сессии Великого национального собрания и «чайной беседы», устроенной спикером парламента Нуманом Куртулмушем, нарушают привычную визуальную логику, поскольку передают принципиально иной эмоциональный тон — неожиданно мягкий для Эрдогана, к которому в Турции привыкли относиться как к символу власти, дистанцированному от правительства.

Утром президент выступил на церемонии открытия осенней сессии парламента, которую бойкотировала оппозиционная Народно-республиканская партия. В этот раз речь Эрдогана выглядела не так, как обычно: вместо резких выпадов в адрес внутренних противников президент сделал упор на проекте «Турция без террора» и на теме общенационального единства и солидарности. Завершив выступление, Эрдоган сошел с трибуны и поприветствовал депутатов от оппозиции — жест, редко встречающийся в таких форматах.

Эрдоган предстал в новом образе

На фотоснимках с приема видно, как представители оппозиционных партий, ранее нещадно критиковавшие Эрдогана, смотрят на него с уважением, улыбаются и проявляют подчеркнутое внимание.

Особое внимание привлекают кадры, на которых президент стоит рядом с бывшими видными фигурами турецкой политики — экс-премьером Ахметом Давутоглу, основавшим после ухода из ПСР партию «Будущее», лидером партии DEVA Али Бабаджаном и Фатихом Эрбаканом - сыном покойного Неджмеддина Эрбакана и главой партии Yeniden Refah.

Приглашение этих политиков, ранее состоявших в оппозиции к Эрдогану, и расположение их за соседними столами с президентом стало жестом, который многие восприняли как сигнал грядущих перемен. Особенно запомнилась сцена, в которой Давутоглу долго беседует с президентом, как будто обсуждая что-то серьезное, а не просто обмениваясь стандартными приветствиями.

Турецкий журналист Тургай Тюркер, один из свидетелей события, в беседе с корреспондентом haqqin.az заявил, что этим приемом Эрдоган сделал очередной шаг в направлении конституционных преобразований, которые могут открыть ему путь к третьему президентскому сроку.

Нынешние оппозиционеры - былая старая гвардия - вновь в окружении Эрдогана. Не странно ли?

«Эрдоган обладает поразительной способностью формулировать и продвигать политическую повестку, - подчеркнул Тюркер. – Так что, объединив большинство парламентских фракций (за исключением Республиканской народной партии), президент, похоже, обеспечил себе нужное число голосов для внесения в конституцию необходимых поправок, которые изменят политическую архитектуру Турции».

Тюркер считает, что Давутоглу и Бабаджан могут откликнуться на призыв Эрдогана, поскольку, даже создав собственные партии, они не смогли обеспечить себе значительное влияние.

«На выборах 2023 и 2024 годов партии Давутоглу и Бабаджана не оправдали ожиданий, - отметил журналист. – И тем не менее их участие или согласие на сотрудничество с правящей партией может оказаться важнее, чем формальное возвращение в ряды ПСР».

На приеме Давутоглу выглядел открытым и располагающим к разговору, а Бабаджан — сдержанным и вдумчивым. Возможно, если конституция будет изменена и Эрдоган одержит победу на внеочередных выборах, им предложат позиции в правительстве. Тем не менее, по мнению Тюркера, условия будет диктовать президент, для которого главное сейчас – это поддержка Бабаджаном и Давутоглу конституционных реформ, а не их возвращение в правительство.

Международные наблюдатели обращают внимание на то, что Эрдоган давно критикует действующую Конституцию Турции, принятую в 1980 году после серии военных переворотов, называет ее «наследием нецивильного государства» и призывает к пересмотру Основного закона. Оппоненты же видят в призывах Эрдогана стремление обойти действующие ограничения и продлить президентскую власть на третий срок, что лишь усиливает тревогу о будущем турецкой демократии.

В итоге кадры 1 октября – это не просто фотоиллюстрация события, а своего рода визуальное заявление: прежние барьеры между Эрдоганом и его бывшими критиками устранены. А значит, в рамках нового политического курса союзники и неудобные фигуры могут оказаться на одной стороне — против старых раскладов и во имя новой структуры власти.

