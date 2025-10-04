USD 1.7000
Миллиардеру Сулейманову грозит пожизненное

12:12 2467

Миллиардеру Ибрагиму Сулейманову грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы. Об этом заявил руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Ибрагим Сулейманов был задержан 2 октября в Москве. Ему инкриминируется преступление по статье 105 УК РФ («Убийство»), связанное с событиями прошлых лет. 3 октября он был арестован Басманным судом Москвы.

Российские СМИ писали, что дело связано с убийством бывшего главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротствам (ФСФО) Георгия Таля. Сулейманова также подозревают в причастности к убийству профсоюзного лидера «Внуковских авиалиний» Геннадия Борисова. Преступления были совершены в 1999 и 2004 годах.

Сулейманов считается одним из самых влиятельных, но непубличных миллиардеров России. Ранее был судим за мошенничество и отмывание денег, вел роскошный образ жизни и имел связи с рядом олигархов. В прессе его называют «теневым миллиардером» и криминальным партнером крупных бизнесменов.

Ибрагим Амеевич Сулейманов родился 29 мая 1967 года в селе Рутул Дагестанской АССР. Он является гражданином России, зятем Платона Лебедева (бывшего партнера Михаила Ходорковского) и фактическим бенефициаром одной из ключевых ИТ-инфраструктур страны — АО «Сирена-Трэвел».

