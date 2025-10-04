В Азербайджан пытались ввезти полтонны наркотиков

USD 1.7000
Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана сообщила о предотвращении попытки контрабанды около 510 килограммов наркотических веществ из Ирана в Азербайджан через Каспийское море.

По данным ведомства, операция прошла 27 сентября при участии подразделений береговой охраны и пунктов технического наблюдения. Пограничники зафиксировали неустановленную цель в акватории Каспийского моря и начали преследование. Для остановки судна был произведен предупредительный выстрел, после чего плавсредство причалило к берегу в Хачмазском районе.

Задержаны трое граждан Ирана — Атаджани Тахир Халед (1979 г.р.), Махтуми Садиг Аразгурбан (1987 г.р.) и Гангерме Омид Чалдже (1989 г.р.). Согласно данным, извлеченным из GPS-устройства Garmin, они прошли около 1070 километров из Ирана, пересекли территориальные воды Туркменистана и вошли в воды Азербайджана.

В ходе осмотра и поисковых мероприятий на маршруте судна типа «Лайнер» пограничники обнаружили и изъяли 509,8 килограмма наркотических веществ. Позднее на берегу были задержаны четверо граждан Азербайджана, находившихся в автомобиле «Нива» и подозреваемых в причастности к операции.

