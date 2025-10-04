USD 1.7000
EUR 1.9921
RUB 2.0614
Подписаться на уведомления
России и Азербайджану больше не по пути?
Новость дня
России и Азербайджану больше не по пути?

Новая арабская весна. Готовьтесь!

главная тема
Дмитрий Рой, автор haqqin.az
12:53 2459

По миру вновь бродит призрак, на этот раз - призрак поколения Z. Его оружие — смартфон, его манифест — мем, его поле боя — алгоритмы соцсетей и улицы городов. От пламенных речей арабской весны до лаконичных тикток-роликов сегодняшнего дня — протестная энергия нашла нового, куда более неуловимого носителя.

Сначала пришло отключение электричества. Потом — воды. Потом — уведомление в телефоне, которое показало, что депутаты только что утвердили себе пособие на жилье, в сто раз превышающее среднюю зарплату. Пустые карманы. Полные экраны. Общая черта — гнев. В Марокко, в Перу, на Мадагаскаре… Молодые люди вышли на улицы. У них нет лидера. У них пока нет оружия – но у них есть Discord. У них нет идеологии - но есть интернет.

Ирония истории в том, что нынешние протестующие — это во многом дети «Арабской весны», в прямом и переносном смысле. Они выросли на ее разочарованиях. Они видели, как идеалистические лозунги сменились либо новой диктатурой, либо хаосом

Революция детей революции

Забудьте все, что вы знали о революциях. Забудьте о вождях с горящими глазами, о подпольных типографиях и пламенных манифестах. Новая революция — это грандиозное, сюрреалистическое шоу, где у каждого актера — свой личный блогер, а режиссер — коллективный алгоритм гнева. Добро пожаловать на глобальную премьеру новой цифровой эпохи!

Эпохи, где с одной стороны сцены — седовласые министры в дорогих костюмах, с недоумением вчитывающиеся в доклад о «дискорд-сервере GenZ Mada» и пытающиеся вспомнить, слышали ли они когда-либо эти слова. Буквы – да, знакомые – но в понятные для них слова не складываются. Правительственный и силовой аппарат, идеально отлаженный для борьбы с оппозиционными партиями и газетами, внезапно оказался беспомощен перед аморфной, лишенной лидеров «армией призраков», которая организуется быстрее, чем успевает среагировать спецназ.

А с другой стороны - армия двадцатилетних в кроссовках, для которых реальность — это лишь сырой контент для идеально смонтированного видоса «Мы против». Они не шлют петиций. Они запускают в эфир вирусный тренд. И пока старый мир ищет, с кем вести переговоры, новый мир уже вывешивает на аватарку пиратский «Веселый Роджер» и идет на штурм.

От Марокко до Перу, от Мадагаскара до Индонезии «поколение Z» требует переписать социальный контракт, в котором они чувствуют себя обманутой стороной. Их отцы боролись за свободу слова. Они борются за право на свет, воду, работу

Это уже не классическая борьба за смену режима — это война на истощение против самой Системы, которую молодые отчаявшиеся считают безнадежно устаревшей, коррумпированной и несправедливой. Это не политика в ее классическом понимании. Это цифровой флешмоб, переросший в политическое цунами. И его главный девиз: «Вам нас не понять».

Ирония истории в том, что нынешние протестующие — это во многом дети «Арабской весны», в прямом и переносном смысле. Они выросли на ее разочарованиях. Они видели, как идеалистические лозунги сменились либо новой диктатурой, либо хаосом. Их требование — не просто сменить лицо у кормила власти.

От Discord до «Веселого Роджера»

От Марокко до Перу, от Мадагаскара до Индонезии «поколение Z» требует переписать социальный контракт, в котором они чувствуют себя обманутой стороной. Их отцы боролись за свободу слова. Они борются за право на свет, воду, работу и хоть какую-то перспективу — то есть за базовые условия человеческого достоинства в мире, который технологически ушел далеко вперед, а социально — возвращается в феодализм.

Но что стоит за этим цифровым цунами? Анатомия протестов раскрывает несколько универсальных черт, повторяющихся от страны к стране. Практически во всех случаях локомотивом протестов стала молодежь, представители так называемого «поколения Z». Разочарованные в традиционных политических институтах они используют для самоорганизации современные цифровые платформы — от Discord в Марокко до Facebook и TikTok на Мадагаскаре. Это движение стало глобальным феноменом, который некоторые наблюдатели уже окрестили «революцией зумеров».

Во всех случаях протесты быстро эволюционировали от частных требований к системным политическим. Требования отставки президентов и правительств, роспуска парламентов и верховных судов стали общим знаменателем

Несмотря на разные поводы, глубинной причиной везде является социально-экономическое неравенство и коррупция. В Марокко это контраст между дорогими стадионами и недофинансированными больницами. В Индонезии — колоссальный разрыв между жизнью парламентариев и обычных людей. На Мадагаскаре — невозможность получить базовые блага, такие как свет и вода. Протесты показывают, что терпение людей иссякло.

Во всех случаях протесты быстро эволюционировали от частных требований к системным политическим. Требования отставки президентов и правительств, роспуска парламентов и верховных судов стали общим знаменателем. Это свидетельствует о глубоком кризисе доверия не к отдельным чиновникам, а к политической системе в целом.

События везде сопровождались жестким противостоянием с силами правопорядка, человеческими жертвами, массовыми задержаниями и значительным материальным ущербом. Власти в свою очередь демонстрируют готовность применять силу, что лишь подливает масла в огонь и радикализует протестующих. И если «Арабская весна» была в значительной степени политическим движением против авторитаризма, то нынешние протесты «поколения Z» направлены против несправедливости и архаичности системы в целом.

Ставки нового времени: глобальная нестабильность как норма

«Зумеры» не просто повторяют сценарий десятилетней давности. Они используют более современные инструменты, объединены общей глобальной культурой и выдвигают более радикальные социальные, а не только политические, требования. Их требования носят не просто протестный, а системный характер — они требуют не уступок, а полной смены системы власти. Они сравнивают свою жизнь не с соседями «по деревне», а с положением молодежи в Дубае, Сингапуре или Европе, что усиливает чувство несправедливости, и со всем максимализмом молодости хотят, чтобы у них было как минимум не хуже.

«Зумеры» не просто повторяют сценарий десятилетней давности. Они используют более современные инструменты, объединены общей глобальной культурой и выдвигают более радикальные социальные, а не только политические, требования

И еще - в отличие от «Арабской весны», их протесты делают нестабильными целые регионы, от Южной и Юго-Восточной Азии до Латинской Америки, а не только Ближний Восток. Согласитесь – это уже ставки другого, более глобального уровня.

Главный вопрос теперь: «Что дальше?» Является ли это началом длительного глобального противостояния «зумеров» глобальной же системе? Или эти протесты, будучи аморфными, так же быстро сойдут на нет, как и возникают? Сможет ли эта новая сила кристаллизоваться во что-то долговременное, или ей суждено остаться «гневным шумом» цифровой эпохи?

Ответа на этот вопрос нет ни у кого. Тот же Непал - успешное свержение правительства не привело к реальной смене элит, средний возраст кандидатов в «новом правительстве», избранном в Discord, составил 60 лет. Аналоговая политика пока оказывается сильнее цифровой социотехники, иными словами – порядок все еще бьет класс.

Проекции будущего: три сценария для Системы и ее противников

Пока просматривается три как минимум сценария.

Пессимистический сценарий «Цифровой зимы»: ужесточение контроля над интернетом и подавление цифровых платформ для координации протестов. Власти будут учиться отслеживать и блокировать каналы связи активистов, что может сделать протесты менее спонтанными, но потенциально более ожесточенными.

Оптимистический сценарий «Структурирования»: когда часть протестных движений сможет трансформироваться в устойчивые политические или гражданские инициативы, выработав конкретные программы и стратегии, что повысит их эффективность, но потребует времени.

Наиболее реалистический сценарий «Волны»: протесты будут продолжаться циклически, вспыхивая с новой силой в ответ на следующие непопулярные решения правительств или очередной экономический кризис.

Тот же Непал - успешное свержение правительства не привело к реальной смене элит, средний возраст кандидатов в «новом правительстве», избранном в Discord, составил 60 лет. Аналоговая политика пока оказывается сильнее цифровой социотехники, иными словами – порядок все еще бьет класс

* * *

История поставила жестокий эксперимент, и «поколение Z» стало его главным действующим лицом. Они — продукт эпохи, где технологическое чудо соседствует с социальным архаизмом, а глобальная связь обнажает локальную несправедливость. Их бунт — это не идеологический выбор, а экзистенциальная реакция на мир, который обещал им будущее, но не оставил в нем места. Вопрос не в том, утихнет ли этот «гневный шум». Вопрос в том, услышат ли его те, кто у руля, прежде чем цунами цифрового недовольства смоет последние берега старого порядка. Пока же аналоговая политика с ее шестидесятилетними кандидатами из Discord упорно не желает сдавать позиции, и кажется, что настоящая битва между прошлым и будущим только начинается.

Мы остаемся один на один с этой картиной. С одной стороны — семидесятилетний министр, который впервые в жизни скачивает Discord, водя по экрану дрожащим пальцем, и видит там лишь аниме-аватарки и кричащие слоганы, которые его аналитики из спецслужб не в силах перевести с «языка зумеров» на человеческий. А с другой — девятнадцатилетний паренек в подвале, который одним постом может поднять на ноги тысячу таких же, как он, отчаявшихся и одуревших от безысходности романтиков.

Они оба играют в одну игру, но на разных планетах, по разным правилам и с абсолютно разными колодами. Старая система может давить их танками, сажать в тюрьмы, блокировать серверы. Но она не может предложить им ни света, ни воды, ни будущего. А значит – все только начинается. Готовьтесь. Призрак вышел из чата и материализовался на вашей улице.

Израиль остановился, а ХАМАС капризничает
Израиль остановился, а ХАМАС капризничает обновлено 14:52
14:52 1646
Иран раскрыл подробности резни 7 октября
Иран раскрыл подробности резни 7 октября
14:37 427
Россия разбомбила пассажирский поезд. Реакция Зеленского
Россия разбомбила пассажирский поезд. Реакция Зеленского ВИДЕО
13:49 1963
Украинцы ударили по российскому кораблю в Карелии
Украинцы ударили по российскому кораблю в Карелии
13:33 1857
Дроны продолжают нарушать работу европейских аэропортов
Дроны продолжают нарушать работу европейских аэропортов
13:28 694
Эрдоган возвращает старую гвардию? Давутоглу, Бабаджан, Эрбакан-младший…
Эрдоган возвращает старую гвардию? Давутоглу, Бабаджан, Эрбакан-младший… наша корреспонденция
12:11 3276
Новая оппозиция: футбол
Новая оппозиция: футбол Хамида Шаханаги комментирует для haqqin.az
3 октября 2025, 21:53 5992
Азербайджанская фигуристка побила рекорд олимпийского цикла
Азербайджанская фигуристка побила рекорд олимпийского цикла фото
12:57 1532
Миллиардеру Сулейманову грозит пожизненное
Миллиардеру Сулейманову грозит пожизненное
12:12 2469
Этот парень под моей защитой… Пока что!
Этот парень под моей защитой… Пока что! игра престолов
10:59 3520
Трамп берет Газу на себя
Трамп берет Газу на себя разбираем с Борисом Миркиным
3 октября 2025, 21:35 3244

ЭТО ВАЖНО

Израиль остановился, а ХАМАС капризничает
Израиль остановился, а ХАМАС капризничает обновлено 14:52
14:52 1646
Иран раскрыл подробности резни 7 октября
Иран раскрыл подробности резни 7 октября
14:37 427
Россия разбомбила пассажирский поезд. Реакция Зеленского
Россия разбомбила пассажирский поезд. Реакция Зеленского ВИДЕО
13:49 1963
Украинцы ударили по российскому кораблю в Карелии
Украинцы ударили по российскому кораблю в Карелии
13:33 1857
Дроны продолжают нарушать работу европейских аэропортов
Дроны продолжают нарушать работу европейских аэропортов
13:28 694
Эрдоган возвращает старую гвардию? Давутоглу, Бабаджан, Эрбакан-младший…
Эрдоган возвращает старую гвардию? Давутоглу, Бабаджан, Эрбакан-младший… наша корреспонденция
12:11 3276
Новая оппозиция: футбол
Новая оппозиция: футбол Хамида Шаханаги комментирует для haqqin.az
3 октября 2025, 21:53 5992
Азербайджанская фигуристка побила рекорд олимпийского цикла
Азербайджанская фигуристка побила рекорд олимпийского цикла фото
12:57 1532
Миллиардеру Сулейманову грозит пожизненное
Миллиардеру Сулейманову грозит пожизненное
12:12 2469
Этот парень под моей защитой… Пока что!
Этот парень под моей защитой… Пока что! игра престолов
10:59 3520
Трамп берет Газу на себя
Трамп берет Газу на себя разбираем с Борисом Миркиным
3 октября 2025, 21:35 3244
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться