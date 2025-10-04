Новая арабская весна. Готовьтесь!

По миру вновь бродит призрак, на этот раз - призрак поколения Z. Его оружие — смартфон, его манифест — мем, его поле боя — алгоритмы соцсетей и улицы городов. От пламенных речей арабской весны до лаконичных тикток-роликов сегодняшнего дня — протестная энергия нашла нового, куда более неуловимого носителя. Сначала пришло отключение электричества. Потом — воды. Потом — уведомление в телефоне, которое показало, что депутаты только что утвердили себе пособие на жилье, в сто раз превышающее среднюю зарплату. Пустые карманы. Полные экраны. Общая черта — гнев. В Марокко, в Перу, на Мадагаскаре… Молодые люди вышли на улицы. У них нет лидера. У них пока нет оружия – но у них есть Discord. У них нет идеологии - но есть интернет.

Революция детей революции Забудьте все, что вы знали о революциях. Забудьте о вождях с горящими глазами, о подпольных типографиях и пламенных манифестах. Новая революция — это грандиозное, сюрреалистическое шоу, где у каждого актера — свой личный блогер, а режиссер — коллективный алгоритм гнева. Добро пожаловать на глобальную премьеру новой цифровой эпохи! Эпохи, где с одной стороны сцены — седовласые министры в дорогих костюмах, с недоумением вчитывающиеся в доклад о «дискорд-сервере GenZ Mada» и пытающиеся вспомнить, слышали ли они когда-либо эти слова. Буквы – да, знакомые – но в понятные для них слова не складываются. Правительственный и силовой аппарат, идеально отлаженный для борьбы с оппозиционными партиями и газетами, внезапно оказался беспомощен перед аморфной, лишенной лидеров «армией призраков», которая организуется быстрее, чем успевает среагировать спецназ. А с другой стороны - армия двадцатилетних в кроссовках, для которых реальность — это лишь сырой контент для идеально смонтированного видоса «Мы против». Они не шлют петиций. Они запускают в эфир вирусный тренд. И пока старый мир ищет, с кем вести переговоры, новый мир уже вывешивает на аватарку пиратский «Веселый Роджер» и идет на штурм.

Это уже не классическая борьба за смену режима — это война на истощение против самой Системы, которую молодые отчаявшиеся считают безнадежно устаревшей, коррумпированной и несправедливой. Это не политика в ее классическом понимании. Это цифровой флешмоб, переросший в политическое цунами. И его главный девиз: «Вам нас не понять». Ирония истории в том, что нынешние протестующие — это во многом дети «Арабской весны», в прямом и переносном смысле. Они выросли на ее разочарованиях. Они видели, как идеалистические лозунги сменились либо новой диктатурой, либо хаосом. Их требование — не просто сменить лицо у кормила власти. От Discord до «Веселого Роджера» От Марокко до Перу, от Мадагаскара до Индонезии «поколение Z» требует переписать социальный контракт, в котором они чувствуют себя обманутой стороной. Их отцы боролись за свободу слова. Они борются за право на свет, воду, работу и хоть какую-то перспективу — то есть за базовые условия человеческого достоинства в мире, который технологически ушел далеко вперед, а социально — возвращается в феодализм. Но что стоит за этим цифровым цунами? Анатомия протестов раскрывает несколько универсальных черт, повторяющихся от страны к стране. Практически во всех случаях локомотивом протестов стала молодежь, представители так называемого «поколения Z». Разочарованные в традиционных политических институтах они используют для самоорганизации современные цифровые платформы — от Discord в Марокко до Facebook и TikTok на Мадагаскаре. Это движение стало глобальным феноменом, который некоторые наблюдатели уже окрестили «революцией зумеров».

Несмотря на разные поводы, глубинной причиной везде является социально-экономическое неравенство и коррупция. В Марокко это контраст между дорогими стадионами и недофинансированными больницами. В Индонезии — колоссальный разрыв между жизнью парламентариев и обычных людей. На Мадагаскаре — невозможность получить базовые блага, такие как свет и вода. Протесты показывают, что терпение людей иссякло. Во всех случаях протесты быстро эволюционировали от частных требований к системным политическим. Требования отставки президентов и правительств, роспуска парламентов и верховных судов стали общим знаменателем. Это свидетельствует о глубоком кризисе доверия не к отдельным чиновникам, а к политической системе в целом. События везде сопровождались жестким противостоянием с силами правопорядка, человеческими жертвами, массовыми задержаниями и значительным материальным ущербом. Власти в свою очередь демонстрируют готовность применять силу, что лишь подливает масла в огонь и радикализует протестующих. И если «Арабская весна» была в значительной степени политическим движением против авторитаризма, то нынешние протесты «поколения Z» направлены против несправедливости и архаичности системы в целом. Ставки нового времени: глобальная нестабильность как норма «Зумеры» не просто повторяют сценарий десятилетней давности. Они используют более современные инструменты, объединены общей глобальной культурой и выдвигают более радикальные социальные, а не только политические, требования. Их требования носят не просто протестный, а системный характер — они требуют не уступок, а полной смены системы власти. Они сравнивают свою жизнь не с соседями «по деревне», а с положением молодежи в Дубае, Сингапуре или Европе, что усиливает чувство несправедливости, и со всем максимализмом молодости хотят, чтобы у них было как минимум не хуже.

И еще - в отличие от «Арабской весны», их протесты делают нестабильными целые регионы, от Южной и Юго-Восточной Азии до Латинской Америки, а не только Ближний Восток. Согласитесь – это уже ставки другого, более глобального уровня. Главный вопрос теперь: «Что дальше?» Является ли это началом длительного глобального противостояния «зумеров» глобальной же системе? Или эти протесты, будучи аморфными, так же быстро сойдут на нет, как и возникают? Сможет ли эта новая сила кристаллизоваться во что-то долговременное, или ей суждено остаться «гневным шумом» цифровой эпохи? Ответа на этот вопрос нет ни у кого. Тот же Непал - успешное свержение правительства не привело к реальной смене элит, средний возраст кандидатов в «новом правительстве», избранном в Discord, составил 60 лет. Аналоговая политика пока оказывается сильнее цифровой социотехники, иными словами – порядок все еще бьет класс. Проекции будущего: три сценария для Системы и ее противников Пока просматривается три как минимум сценария. Пессимистический сценарий «Цифровой зимы»: ужесточение контроля над интернетом и подавление цифровых платформ для координации протестов. Власти будут учиться отслеживать и блокировать каналы связи активистов, что может сделать протесты менее спонтанными, но потенциально более ожесточенными. Оптимистический сценарий «Структурирования»: когда часть протестных движений сможет трансформироваться в устойчивые политические или гражданские инициативы, выработав конкретные программы и стратегии, что повысит их эффективность, но потребует времени. Наиболее реалистический сценарий «Волны»: протесты будут продолжаться циклически, вспыхивая с новой силой в ответ на следующие непопулярные решения правительств или очередной экономический кризис.