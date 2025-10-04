Азербайджанская фигуристка побила рекорд олимпийского цикла

На проходившем в Алматы (Казахстан) юниорском международном турнире серии Denis Ten Memorial Challenger спортсменка продемонстрировала великолепное выступление, исполнив элемент «четверной сальхов» и набрав рекордные +2,91 балла.

Во время исполнения произвольной программы Арина Калугина побила рекордный показатель, ранее установленный японской фигуристкой Мао Симада.

В соревнованиях серии Арина Калугина набрала 167,24 балла и заняла третье место, завоевав бронзовую медаль среди 20 спортсменок из 13 стран.

В последние годы Федерация зимних видов спорта Азербайджана делает особый упор на совершенствование спортивной инфраструктуры, подготовку молодых талантов, в том числе и в фигурном катании, а также повышение международного престижа страны.

Это историческое достижение Арины Калугиной не только наглядно демонстрирует огромный потенциал Азербайджана в фигурном катании и вдохновляет молодых спортсменов, но и свидетельствует о впечатляющих результатах в развитии зимних видов спорта в стране.