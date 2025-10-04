USD 1.7000
EUR 1.9921
RUB 2.0614
Подписаться на уведомления
России и Азербайджану больше не по пути?
Новость дня
России и Азербайджану больше не по пути?

Азербайджанская фигуристка побила рекорд олимпийского цикла

фото
Отдел спорта
12:57 1535

Представляющая Азербайджан фигуристка Арина Калугина установила новый рекорд нынешнего олимпийского цикла среди юниорок.

На проходившем в Алматы (Казахстан) юниорском международном турнире серии Denis Ten Memorial Challenger спортсменка продемонстрировала великолепное выступление, исполнив элемент «четверной сальхов» и набрав рекордные +2,91 балла.

Во время исполнения произвольной программы Арина Калугина побила рекордный показатель, ранее установленный японской фигуристкой Мао Симада.

В соревнованиях серии Арина Калугина набрала 167,24 балла и заняла третье место, завоевав бронзовую медаль среди 20 спортсменок из 13 стран.

В последние годы Федерация зимних видов спорта Азербайджана делает особый упор на совершенствование спортивной инфраструктуры, подготовку молодых талантов, в том числе и в фигурном катании, а также повышение международного престижа страны.

Это историческое достижение Арины Калугиной не только наглядно демонстрирует огромный потенциал Азербайджана в фигурном катании и вдохновляет молодых спортсменов, но и свидетельствует о впечатляющих результатах в развитии зимних видов спорта в стране.

Израиль остановился, а ХАМАС капризничает
Израиль остановился, а ХАМАС капризничает обновлено 14:52
14:52 1647
Иран раскрыл подробности резни 7 октября
Иран раскрыл подробности резни 7 октября
14:37 430
Россия разбомбила пассажирский поезд. Реакция Зеленского
Россия разбомбила пассажирский поезд. Реакция Зеленского ВИДЕО
13:49 1964
Украинцы ударили по российскому кораблю в Карелии
Украинцы ударили по российскому кораблю в Карелии
13:33 1859
Дроны продолжают нарушать работу европейских аэропортов
Дроны продолжают нарушать работу европейских аэропортов
13:28 694
Эрдоган возвращает старую гвардию? Давутоглу, Бабаджан, Эрбакан-младший…
Эрдоган возвращает старую гвардию? Давутоглу, Бабаджан, Эрбакан-младший… наша корреспонденция
12:11 3278
Новая оппозиция: футбол
Новая оппозиция: футбол Хамида Шаханаги комментирует для haqqin.az
3 октября 2025, 21:53 5992
Азербайджанская фигуристка побила рекорд олимпийского цикла
Азербайджанская фигуристка побила рекорд олимпийского цикла фото
12:57 1536
Миллиардеру Сулейманову грозит пожизненное
Миллиардеру Сулейманову грозит пожизненное
12:12 2471
Этот парень под моей защитой… Пока что!
Этот парень под моей защитой… Пока что! игра престолов
10:59 3522
Трамп берет Газу на себя
Трамп берет Газу на себя разбираем с Борисом Миркиным
3 октября 2025, 21:35 3244

ЭТО ВАЖНО

Израиль остановился, а ХАМАС капризничает
Израиль остановился, а ХАМАС капризничает обновлено 14:52
14:52 1647
Иран раскрыл подробности резни 7 октября
Иран раскрыл подробности резни 7 октября
14:37 430
Россия разбомбила пассажирский поезд. Реакция Зеленского
Россия разбомбила пассажирский поезд. Реакция Зеленского ВИДЕО
13:49 1964
Украинцы ударили по российскому кораблю в Карелии
Украинцы ударили по российскому кораблю в Карелии
13:33 1859
Дроны продолжают нарушать работу европейских аэропортов
Дроны продолжают нарушать работу европейских аэропортов
13:28 694
Эрдоган возвращает старую гвардию? Давутоглу, Бабаджан, Эрбакан-младший…
Эрдоган возвращает старую гвардию? Давутоглу, Бабаджан, Эрбакан-младший… наша корреспонденция
12:11 3278
Новая оппозиция: футбол
Новая оппозиция: футбол Хамида Шаханаги комментирует для haqqin.az
3 октября 2025, 21:53 5992
Азербайджанская фигуристка побила рекорд олимпийского цикла
Азербайджанская фигуристка побила рекорд олимпийского цикла фото
12:57 1536
Миллиардеру Сулейманову грозит пожизненное
Миллиардеру Сулейманову грозит пожизненное
12:12 2471
Этот парень под моей защитой… Пока что!
Этот парень под моей защитой… Пока что! игра престолов
10:59 3522
Трамп берет Газу на себя
Трамп берет Газу на себя разбираем с Борисом Миркиным
3 октября 2025, 21:35 3244
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться