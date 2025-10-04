USD 1.7000
России и Азербайджану больше не по пути?
России и Азербайджану больше не по пути?

Летавшие над Мюнхеном дроны оказались военными

обновлено 18:24
18:24 2512

Беспилотники, замеченные вечером 3 октября над аэропортом Мюнхена, оказались военными разведывательными дронами. Об этом сообщила газета Bild.

Работа аэропорта Мюнхена дважды приостанавливалась с вечера 3 октября из-за появления неустановленных беспилотников. Полеты были полностью возобновлены лишь утром следующего дня.

Как сообщает Bild, полицейский вертолет пытался обнаружить оператора дронов, но безуспешно.

В тот же день утром система мониторинга БПЛА зафиксировала аппарат на расстоянии около 700 метров от аэропорта Франкфурта. Полицейские задержали 41-летнего гражданина Хорватии, управлявшего дроном. Против него возбуждено административное дело. 

*** 13:28

Международный аэропорт Мюнхена (федеральная земля Бавария) вновь приостановил работу из-за дронов. Об этом вечером в пятницу, 3 октября, сообщил сайт воздушной гавани.

Немецкая служба управления воздушным движением в качестве меры предосторожности на время запретила полеты, передало агентство dpa.

Как ожидается, аэропорт вновь начнет принимать и отправлять рейсы не раньше утра 4 октября. Не исключено, однако, что пауза затянется.

По данным оператора воздушной гавани, 23 самолета были перенаправлены, 12 рейсов отменены. Еще 46 запланированных вылетов не состоялись в указанное время.

Произошедшее отразилось на планах почти 6500 пассажиров. Были установлены раскладные кровати, выданы одеяла, напитки и снэки. В Мюнхене сейчас проходит Октоберфест, на который съехались многочисленные посетители со всего мира.

Позже немецкие СМИ сообщили, что аэропорт возобновил работу.

Ереван вынес российских военных за скобки документа с Азербайджаном
Ереван вынес российских военных за скобки документа с Азербайджаном
20:16 155
Пророссийский Бабиш побеждает
Пророссийский Бабиш побеждает обновлено 19:49
19:49 3898
Фон дер Ляйен о «российском варварстве» в Украине
Фон дер Ляйен о «российском варварстве» в Украине ВИДЕО; обновлено 20:08
20:08 6613
Новый крупнейший игрок в схватке за Ближний Восток
Новый крупнейший игрок в схватке за Ближний Восток наша корреспонденция
18:36 2222
Этот парень под моей защитой… Пока что!
Этот парень под моей защитой… Пока что! игра престолов; все еще актуально
10:59 5048
У прославленной Ирины Зарецкой золото: «Я приехала на Игры СНГ, чтобы выиграть у стран, из-за которых идет война в Украине»
У прославленной Ирины Зарецкой золото: «Я приехала на Игры СНГ, чтобы выиграть у стран, из-за которых идет война в Украине»
19:43 745
Горит третий раз за год: украинцы атаковали НПЗ в Ленобласти
Горит третий раз за год: украинцы атаковали НПЗ в Ленобласти
18:47 1203
Евросоюз начал пиратскую войну против России
Евросоюз начал пиратскую войну против России наша аналитика
16:27 3686
Турция и склонила ХАМАС
Турция и склонила ХАМАС по горячим следам
01:35 6726
Новая арабская весна. Готовьтесь!
Новая арабская весна. Готовьтесь! главная тема
12:53 5862
Россия готовит Китай к вторжению на Тайвань
Россия готовит Китай к вторжению на Тайвань наше поле зрения
3 октября 2025, 23:16 5271

