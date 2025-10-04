Летавшие над Мюнхеном дроны оказались военными

Беспилотники, замеченные вечером 3 октября над аэропортом Мюнхена, оказались военными разведывательными дронами. Об этом сообщила газета Bild.

В тот же день утром система мониторинга БПЛА зафиксировала аппарат на расстоянии около 700 метров от аэропорта Франкфурта. Полицейские задержали 41-летнего гражданина Хорватии, управлявшего дроном. Против него возбуждено административное дело.

Работа аэропорта Мюнхена дважды приостанавливалась с вечера 3 октября из-за появления неустановленных беспилотников. Полеты были полностью возобновлены лишь утром следующего дня.

*** 13:28 Международный аэропорт Мюнхена (федеральная земля Бавария) вновь приостановил работу из-за дронов. Об этом вечером в пятницу, 3 октября, сообщил сайт воздушной гавани.

Немецкая служба управления воздушным движением в качестве меры предосторожности на время запретила полеты, передало агентство dpa.

Как ожидается, аэропорт вновь начнет принимать и отправлять рейсы не раньше утра 4 октября. Не исключено, однако, что пауза затянется.

По данным оператора воздушной гавани, 23 самолета были перенаправлены, 12 рейсов отменены. Еще 46 запланированных вылетов не состоялись в указанное время.

Произошедшее отразилось на планах почти 6500 пассажиров. Были установлены раскладные кровати, выданы одеяла, напитки и снэки. В Мюнхене сейчас проходит Октоберфест, на который съехались многочисленные посетители со всего мира.

Позже немецкие СМИ сообщили, что аэропорт возобновил работу.