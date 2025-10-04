USD 1.7000
России и Азербайджану больше не по пути?
России и Азербайджану больше не по пути?

Фон дер Ляйен о «российском варварстве» в Украине

Российская атака на вокзал и пассажирский поезд в Шостке Сумской области вновь подтверждает намерение Москвы наносить удары по гражданскому населению Украины. Об этом заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

«ЕС поддерживает Украину, поскольку ее народ снова страдает от российского варварства. Шокирующие сцены, происходящие на железнодорожной станции Шостка, свидетельствуют о безрассудной и постоянной готовности России атаковать гражданское население», – написала она.

Председатель Еврокомиссии подчеркнула готовность ЕС и его партнеров продолжать давление на Россию с целью достижения справедливого и долгосрочного мира.

В то же время Министерство иностранных дел Литвы выразило решительный протест в связи с преднамеренным ударом российского дрона по Шостке, направленным против пассажиров и обслуживающего персонала поезда.

«Это откровенный акт террора, который подтверждает статус России как серийного нарушителя международного права и военного преступника», – говорится в сообщении ведомства.

Российские дроны нанесли прицельные удары по пассажирским поездам в Шостке Сумской области с применением тактики «двойного удара», необходимо ужесточить санкции против РФ. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина.

«Это были прицельные и преднамеренные удары российских дронов по пассажирским поездам в Шостке, Сумская область. Не один, а два удара подряд. Это одна из самых жестоких российских тактик – так называемый «двойной удар», когда второй удар попадает по спасателям и людям, которые эвакуируются», – сказал Сибига.

По его мнению, российские силы должны получить решительный ответ за «преднамеренный и грубый террор против гражданских», для чего необходимы новые и более жесткие санкции.

«Нужно новое усиление поддержки Украины. Это можно сделать и нужно сделать, чтобы повысить цену этой войны для России. Путин должен почувствовать личную опасность продолжения этой войны для себя и своего режима», – указал глава украинского МИД.

В результате атаки российских беспилотников на железнодорожный вокзал в Сумской области пострадали пассажиры поезда, следовавшего из Шостки в Киев. Об этом сообщили местные власти в субботу утром.

Глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх заявил, что удар был нанесен по гражданской инфраструктуре — железнодорожному вокзалу в Шосткинской общине. «Есть пострадавшие пассажиры. На месте работают спасатели, медики и все экстренные службы. Развернут оперативный штаб», — говорится в сообщении.

Ударов дронами по вокзалу в Шостке было два: первый пришелся по локомотиву пригородного поезда Терещинская-Новоград-Северский, а когда началась эвакуация людей, а второй дрон попал в электровозы поезда Киев-Шостка. Есть раненые среди пассажиров и работников железной дороги.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в соцсетях видео горящего пассажирского состава, назвав случившееся «жестоким российским ударом». По его словам, уже известно о десятках пострадавших.

«Россияне не могли не знать, что бьют по гражданским. Это террор, который мир не имеет права игнорировать. Каждый день Россия забирает жизни людей. И только сила может заставить их это прекратить», — написал Зеленский.

По данным местных властей, за последние сутки в регионе в результате российских атак пострадали девять человек.

Удар по Шостке стал очередным эпизодом в серии атак на гражданскую инфраструктуру Украины. За последние месяцы под ударами оказались железные дороги, энергетические объекты и жилые кварталы в приграничных областях страны.

