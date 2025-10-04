Иран раскрыл подробности резни 7 октября

Командующий силами «Кудс» КСИР бригадный генерал Исмаил Каани заявил, что нападение террористов ХАМАС в октябре 2023 года было организовано в условиях такой строгой секретности, что даже покойный лидер политбюро ХАМАС Исмаил Хания или Сейед Хасан Насралла не были проинформированы о сроках его проведения, пишет Tasnim.

В интервью иранскому телевидению Каани подчеркнул чрезвычайный уровень секретности, который окружал так называемую «операцию» «Штурм Аль-Аксы», начатую 7 октября 2023 года.

«Примечательным моментом было то, что ни мы, ни Сейед Хасан, ни даже высшие руководители ХАМАС не были проинформированы о точных сроках проведения этой операции. Когда было объявлено о начале операции в Газе, Хания направлялся в аэропорт для поездки в Ирак и, по сути, узнал об этом по возвращении», - сказал Каани.

Он объяснил, что, хотя никто заранее не был проинформирован о начале нападения, «мученик Сейед Хасан Насралла тщательно и методично определил необходимые этапы».

Генерал Каани также заявил, что давление, оказываемое «Хезболлой», вынудило Израиль направить треть своей армии на юг Ливана.

7 октября 2023 года палестинские террористы устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.