России и Азербайджану больше не по пути?
России и Азербайджану больше не по пути?

Иран раскрыл подробности резни 7 октября

14:37

Командующий силами «Кудс» КСИР бригадный генерал Исмаил Каани заявил, что нападение террористов ХАМАС в октябре 2023 года было организовано в условиях такой строгой секретности, что даже покойный лидер политбюро ХАМАС Исмаил Хания или Сейед Хасан Насралла не были проинформированы о сроках его проведения, пишет Tasnim.

В интервью иранскому телевидению Каани подчеркнул чрезвычайный уровень секретности, который окружал так называемую «операцию» «Штурм Аль-Аксы», начатую 7 октября 2023 года.

«Примечательным моментом было то, что ни мы, ни Сейед Хасан, ни даже высшие руководители ХАМАС не были проинформированы о точных сроках проведения этой операции. Когда было объявлено о начале операции в Газе, Хания направлялся в аэропорт для поездки в Ирак и, по сути, узнал об этом по возвращении», - сказал Каани.

Он объяснил, что, хотя никто заранее не был проинформирован о начале нападения, «мученик Сейед Хасан Насралла тщательно и методично определил необходимые этапы».

Генерал Каани также заявил, что давление, оказываемое «Хезболлой», вынудило Израиль направить треть своей армии на юг Ливана.

7 октября 2023 года палестинские террористы устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.

Израиль остановился, а ХАМАС капризничает
Израиль остановился, а ХАМАС капризничает обновлено 14:52
14:52
Иран раскрыл подробности резни 7 октября
Иран раскрыл подробности резни 7 октября
14:37
Россия разбомбила пассажирский поезд. Реакция Зеленского
Россия разбомбила пассажирский поезд. Реакция Зеленского ВИДЕО
13:49
Украинцы ударили по российскому кораблю в Карелии
Украинцы ударили по российскому кораблю в Карелии
13:33
Дроны продолжают нарушать работу европейских аэропортов
Дроны продолжают нарушать работу европейских аэропортов
13:28
Эрдоган возвращает старую гвардию? Давутоглу, Бабаджан, Эрбакан-младший…
Эрдоган возвращает старую гвардию? Давутоглу, Бабаджан, Эрбакан-младший… наша корреспонденция
12:11
Новая оппозиция: футбол
Новая оппозиция: футбол Хамида Шаханаги комментирует для haqqin.az
3 октября 2025, 21:53
Азербайджанская фигуристка побила рекорд олимпийского цикла
Азербайджанская фигуристка побила рекорд олимпийского цикла фото
12:57
Миллиардеру Сулейманову грозит пожизненное
Миллиардеру Сулейманову грозит пожизненное
12:12
Этот парень под моей защитой… Пока что!
Этот парень под моей защитой… Пока что! игра престолов
10:59
Трамп берет Газу на себя
Трамп берет Газу на себя разбираем с Борисом Миркиным
3 октября 2025, 21:35

