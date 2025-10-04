Премьера Албании разозлила реакция на его шутку про Азербайджан

Премьер-министр Албании Эди Рама в соцсети Х высказался о реакции СМИ на его шутку о мире между «Албанией и Азербайджаном» . По его мнению, пресса исказила фразу, произнесенную «в хорошем настроении и в духе дружбы».

«Поистине удивительно, как работают современные СМИ и как так называемая «вирусность» может так легко искажать реальность. Фраза, сказанная в хорошем настроении, в духе дружбы внезапно превращается во всемирные заголовки целого саммита с участием десятков стран, в то время как все остальное, реальная суть, становится неуместным.

Но да, сегодня было очень весело встретиться с моим старым другом Ильхамом Алиевым и в присутствии нашего дорогого общего друга Эммануэля Макрона сослаться на оговорку президента Трампа о том, что даже Албании удалось заключить мир с Азербайджаном, в то время как сам Эммануэль неустанно трудился в течение долгого времени, чтобы добиться мира между Азербайджаном и Арменией.

Беззаботное замечание, дружеский момент. Конечно, ничего страшного, если это распространится, но превращать это в политическую травлю просто несправедливо. Так что давайте внесем ясность: правда в том, что президент Трамп показал себя лидером, который спустя много лет вернул слово «мир» в лексикон Запада. И да, за удивительно короткое время он добился мира там, где другие пытались, но потерпели неудачу, и он продолжает неустанно добиваться этого.

Этот обмен репликами был не более чем моментом хорошего настроения между людьми, которые на самом деле являются одними из самых больших поклонников президента Трампа», - написал премьер-министр Албании.