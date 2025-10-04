USD 1.7000
России и Азербайджану больше не по пути?
России и Азербайджану больше не по пути?

Любителей Палестины со всего мира привезут в Стамбул

15:36

Спецборт Turkish Airlines с активистами флотилии «Сумуд» вылетел из Израиля в Турцию, сообщает TRT Haber. Ожидается, что самолет прибудет в Стамбул в течение нескольких часов.

По информации турецкого МИД, на борту находятся 137 активистов, включая 36 граждан Турции. В числе пассажиров также граждане США, ОАЭ, Алжира, Марокко, Италии, Кувейта, Ливии, Малайзии, Мавритании, Швейцарии, Туниса и Иордании.

В последние дни вокруг так называемой флотилии «Сумуд» развернулась новая волна напряженности в Восточном Средиземноморье. Израильские военно-морские силы перехватили несколько судов, направлявшихся к берегам Газы с гуманитарной помощью, заявив, что флотилия нарушает действующую морскую блокаду. По данным организаторов, корабли подвергались «агрессивным действиям» — применению водометов, глушению связи и атакам дронов.

Последнее судно, Marinette, продолжало движение к сектору Газа даже после предупреждений израильской стороны, но было остановлено в международных водах. Среди участников миссии — активисты и парламентарии из десятков стран, настаивающие на мирном характере операции.

Израиль в свою очередь утверждает, что акция носит провокационный характер и используется в интересах ХАМАС. Ситуация вызвала неоднозначную реакцию: ряд стран Ближнего Востока и международные правозащитные организации потребовали обеспечить доставку гуманитарной помощи, тогда как западные правительства в основном воздержались от прямых комментариев.

Новая арабская весна. Готовьтесь!
Новая арабская весна. Готовьтесь! главная тема
12:53 4626
Россия готовит Китай к вторжению на Тайвань
Россия готовит Китай к вторжению на Тайвань наше поле зрения
3 октября 2025, 23:16 5039
Китай помогает России бомбить Украину
Китай помогает России бомбить Украину
15:53 1447
Премьера Албании разозлила реакция на его шутку про Азербайджан
Премьера Албании разозлила реакция на его шутку про Азербайджан
15:18 3672
Израиль остановился, а ХАМАС капризничает
Израиль остановился, а ХАМАС капризничает обновлено 14:52
14:52 2782
Иран раскрыл подробности резни 7 октября
Иран раскрыл подробности резни 7 октября
14:37 3030
Россия разбомбила пассажирский поезд. Реакция Зеленского
Россия разбомбила пассажирский поезд. Реакция Зеленского ВИДЕО
13:49 4652
Украинцы ударили по российскому кораблю в Карелии
Украинцы ударили по российскому кораблю в Карелии
13:33 3932
Дроны продолжают нарушать работу европейских аэропортов
Дроны продолжают нарушать работу европейских аэропортов
13:28 1258
Эрдоган возвращает старую гвардию? Давутоглу, Бабаджан, Эрбакан-младший…
Эрдоган возвращает старую гвардию? Давутоглу, Бабаджан, Эрбакан-младший… наша корреспонденция
12:11 4978
Новая оппозиция: футбол
Новая оппозиция: футбол Хамида Шаханаги комментирует для haqqin.az
3 октября 2025, 21:53 6287

