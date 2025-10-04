Любителей Палестины со всего мира привезут в Стамбул

Спецборт Turkish Airlines с активистами флотилии «Сумуд» вылетел из Израиля в Турцию, сообщает TRT Haber. Ожидается, что самолет прибудет в Стамбул в течение нескольких часов.

По информации турецкого МИД, на борту находятся 137 активистов, включая 36 граждан Турции. В числе пассажиров также граждане США, ОАЭ, Алжира, Марокко, Италии, Кувейта, Ливии, Малайзии, Мавритании, Швейцарии, Туниса и Иордании.

В последние дни вокруг так называемой флотилии «Сумуд» развернулась новая волна напряженности в Восточном Средиземноморье. Израильские военно-морские силы перехватили несколько судов, направлявшихся к берегам Газы с гуманитарной помощью, заявив, что флотилия нарушает действующую морскую блокаду. По данным организаторов, корабли подвергались «агрессивным действиям» — применению водометов, глушению связи и атакам дронов.

Последнее судно, Marinette, продолжало движение к сектору Газа даже после предупреждений израильской стороны, но было остановлено в международных водах. Среди участников миссии — активисты и парламентарии из десятков стран, настаивающие на мирном характере операции.

Израиль в свою очередь утверждает, что акция носит провокационный характер и используется в интересах ХАМАС. Ситуация вызвала неоднозначную реакцию: ряд стран Ближнего Востока и международные правозащитные организации потребовали обеспечить доставку гуманитарной помощи, тогда как западные правительства в основном воздержались от прямых комментариев.