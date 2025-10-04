USD 1.7000
России и Азербайджану больше не по пути?
России и Азербайджану больше не по пути?

Китай помогает России бомбить Украину

15:53 1448

Сотрудник Службы внешней разведки Украины Олег Александров заявил журналистам, что Украина располагает данными о сотрудничестве России и Китая в сфере спутниковой разведки, которая используется для подготовки ракетных ударов по украинской территории, в том числе по объектам иностранных инвесторов.

По словам Александрова, российским силам передаются космические снимки и разведданные, помогающие выявлять стратегические цели для нанесения ударов. При этом украинская Служба внешней разведки отказалась разглашать конкретные координаты или подробности об уже пораженных объектах.

В качестве примера Александров упомянул ракетную атаку 21 августа, когда в Мукачево был разрушен американский завод электроники Flex — объект, принадлежащий иностранному инвестору.

По утверждению украинской разведки, Китай также поставляет России специальные химикаты, порошки и станки, задействованные примерно на 20 российских военных заводах. Начальник Главного управления разведки Украины Олег Иващенко подтвердил, что на начало 2025 года около 80% критической электроники, используемой в российских беспилотниках, имеет китайское происхождение.

Новая арабская весна. Готовьтесь!
Новая арабская весна. Готовьтесь! главная тема
12:53 4629
Россия готовит Китай к вторжению на Тайвань
Россия готовит Китай к вторжению на Тайвань наше поле зрения
3 октября 2025, 23:16 5039
Китай помогает России бомбить Украину
Китай помогает России бомбить Украину
15:53 1449
Премьера Албании разозлила реакция на его шутку про Азербайджан
Премьера Албании разозлила реакция на его шутку про Азербайджан
15:18 3674
Израиль остановился, а ХАМАС капризничает
Израиль остановился, а ХАМАС капризничает обновлено 14:52
14:52 2782
Иран раскрыл подробности резни 7 октября
Иран раскрыл подробности резни 7 октября
14:37 3030
Россия разбомбила пассажирский поезд. Реакция Зеленского
Россия разбомбила пассажирский поезд. Реакция Зеленского ВИДЕО
13:49 4652
Украинцы ударили по российскому кораблю в Карелии
Украинцы ударили по российскому кораблю в Карелии
13:33 3932
Дроны продолжают нарушать работу европейских аэропортов
Дроны продолжают нарушать работу европейских аэропортов
13:28 1258
Эрдоган возвращает старую гвардию? Давутоглу, Бабаджан, Эрбакан-младший…
Эрдоган возвращает старую гвардию? Давутоглу, Бабаджан, Эрбакан-младший… наша корреспонденция
12:11 4978
Новая оппозиция: футбол
Новая оппозиция: футбол Хамида Шаханаги комментирует для haqqin.az
3 октября 2025, 21:53 6287

