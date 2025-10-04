Китай помогает России бомбить Украину

Сотрудник Службы внешней разведки Украины Олег Александров заявил журналистам, что Украина располагает данными о сотрудничестве России и Китая в сфере спутниковой разведки, которая используется для подготовки ракетных ударов по украинской территории, в том числе по объектам иностранных инвесторов.

По словам Александрова, российским силам передаются космические снимки и разведданные, помогающие выявлять стратегические цели для нанесения ударов. При этом украинская Служба внешней разведки отказалась разглашать конкретные координаты или подробности об уже пораженных объектах.

В качестве примера Александров упомянул ракетную атаку 21 августа, когда в Мукачево был разрушен американский завод электроники Flex — объект, принадлежащий иностранному инвестору.

По утверждению украинской разведки, Китай также поставляет России специальные химикаты, порошки и станки, задействованные примерно на 20 российских военных заводах. Начальник Главного управления разведки Украины Олег Иващенко подтвердил, что на начало 2025 года около 80% критической электроники, используемой в российских беспилотниках, имеет китайское происхождение.