USD 1.7000
EUR 1.9921
RUB 2.0614
России и Азербайджану больше не по пути?
России и Азербайджану больше не по пути?

Наградили и университеты

16:00 556

3 октября состоялась церемония награждения азербайджанских вузов, вошедших в глобальный рейтинг QS 2026.

В мероприятии приняли участие заместитель министра науки и образования Гасан Гасанлы, директор Государственного агентства по науке и высшему образованию Улькер Саттарова, руководство наших ведущих вузов, региональный директор агентства QS Сергей Христолюбов.

Отметим, в глобальный рейтинг QS 2026, объявленный в июне этого года, впервые вошли 9 университетов из Азербайджана. Этот показатель вырос в 3 раза по сравнению с прошлым годом. При этом количество университетов из Азербайджана, вошедших в указанный рейтинг, в 3 раза превышает общее количество университетов из других стран Южного Кавказа, включенных в этот рейтинг.

Новая арабская весна. Готовьтесь!
Новая арабская весна. Готовьтесь! главная тема
12:53 4629
Россия готовит Китай к вторжению на Тайвань
Россия готовит Китай к вторжению на Тайвань наше поле зрения
3 октября 2025, 23:16 5039
Китай помогает России бомбить Украину
Китай помогает России бомбить Украину
15:53 1450
Премьера Албании разозлила реакция на его шутку про Азербайджан
Премьера Албании разозлила реакция на его шутку про Азербайджан
15:18 3676
Израиль остановился, а ХАМАС капризничает
Израиль остановился, а ХАМАС капризничает обновлено 14:52
14:52 2782
Иран раскрыл подробности резни 7 октября
Иран раскрыл подробности резни 7 октября
14:37 3031
Россия разбомбила пассажирский поезд. Реакция Зеленского
Россия разбомбила пассажирский поезд. Реакция Зеленского ВИДЕО
13:49 4653
Украинцы ударили по российскому кораблю в Карелии
Украинцы ударили по российскому кораблю в Карелии
13:33 3933
Дроны продолжают нарушать работу европейских аэропортов
Дроны продолжают нарушать работу европейских аэропортов
13:28 1258
Эрдоган возвращает старую гвардию? Давутоглу, Бабаджан, Эрбакан-младший…
Эрдоган возвращает старую гвардию? Давутоглу, Бабаджан, Эрбакан-младший… наша корреспонденция
12:11 4979
Новая оппозиция: футбол
Новая оппозиция: футбол Хамида Шаханаги комментирует для haqqin.az
3 октября 2025, 21:53 6288

