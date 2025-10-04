А в Джебраиле фотовыставка

В Джебраиле 4 октября отметили День города и открыли фотовыставку « Карабах – от объектива к истории».

Пять лет назад, 4 октября 2020 года, азербайджанская армия освободила Джебраил и несколько сел района от оккупации. В 2023 году по указу президента Азербайджана 4 октября официально стало Днем города Джебраила.

Выставку организовали Министерство культуры Азербайджана и Союз фотографов при поддержке специального представительства президента в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах. На ней показали работы фотографов, таких как Вугар Ибадов, Ариф Алекпер, Камран Асадов и других, которые запечатлели природу, памятники и восстановление Карабаха.

Также художник Магеррам Алиев создал картину с мотивами Джебраила, и посетители, включая детей, могли добавить к ней свои штрихи. Выставка и картина вызвали интерес у гостей.