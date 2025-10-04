USD 1.7000
EUR 1.9921
RUB 2.0614
Подписаться на уведомления
России и Азербайджану больше не по пути?
Новость дня
России и Азербайджану больше не по пути?

Соратника «серого кардинала» упекли на 30 дней

18:34 1076

Суд в Кишиневе предъявил обвинение и арестовал на 30 суток бывшего депутата парламента Молдовы Константина Цуцу — одного из ближайших соратников олигарха Владимира Плахотнюка. Об этом сообщил телеканал TV8.

По его информации, Цуцу обвиняют в коррупции и незаконном пересечении границы. Его адвокат заявил, что обвинения необоснованны, поскольку бывший парламентарий пересек границу законно, предъявив паспорт. Суд принял решение о заключении экс-депутата под стражу сроком на 30 суток, после чего его доставят в изолятор тюрьмы.

На прошлой неделе суд санкционировал задержание бывшего депутата в рамках уголовных дел по обвинениям в незаконном обогащении и мошенничестве, а также постановил объявить его в международный розыск. 3 октября Цуцу был задержан после добровольной сдачи молдавской полиции на одном из пограничных пунктов при возвращении в страну.

Напомним, в июле 2025 года экс-депутат был задержан вместе с олигархом Владимиром Плахотнюком в аэропорту Афин после того, как Кишинев объявил олигарха в международный розыск через Интерпол. При задержании у Цуцу обнаружили поддельные документы, однако в сентябре он был освобожден, а Плахотнюк, которого СМИ называют «серым кардиналом молдавской политики», экстрадирован в Молдову.

Ереван вынес российских военных за скобки документа с Азербайджаном
Ереван вынес российских военных за скобки документа с Азербайджаном
20:16 160
Пророссийский Бабиш побеждает
Пророссийский Бабиш побеждает обновлено 19:49
19:49 3901
Фон дер Ляйен о «российском варварстве» в Украине
Фон дер Ляйен о «российском варварстве» в Украине ВИДЕО; обновлено 20:08
20:08 6617
Новый крупнейший игрок в схватке за Ближний Восток
Новый крупнейший игрок в схватке за Ближний Восток наша корреспонденция
18:36 2225
Этот парень под моей защитой… Пока что!
Этот парень под моей защитой… Пока что! игра престолов; все еще актуально
10:59 5049
У прославленной Ирины Зарецкой золото: «Я приехала на Игры СНГ, чтобы выиграть у стран, из-за которых идет война в Украине»
У прославленной Ирины Зарецкой золото: «Я приехала на Игры СНГ, чтобы выиграть у стран, из-за которых идет война в Украине»
19:43 748
Горит третий раз за год: украинцы атаковали НПЗ в Ленобласти
Горит третий раз за год: украинцы атаковали НПЗ в Ленобласти
18:47 1205
Евросоюз начал пиратскую войну против России
Евросоюз начал пиратскую войну против России наша аналитика
16:27 3687
Турция и склонила ХАМАС
Турция и склонила ХАМАС по горячим следам
01:35 6726
Новая арабская весна. Готовьтесь!
Новая арабская весна. Готовьтесь! главная тема
12:53 5864
Россия готовит Китай к вторжению на Тайвань
Россия готовит Китай к вторжению на Тайвань наше поле зрения
3 октября 2025, 23:16 5271

ЭТО ВАЖНО

Ереван вынес российских военных за скобки документа с Азербайджаном
Ереван вынес российских военных за скобки документа с Азербайджаном
20:16 160
Пророссийский Бабиш побеждает
Пророссийский Бабиш побеждает обновлено 19:49
19:49 3901
Фон дер Ляйен о «российском варварстве» в Украине
Фон дер Ляйен о «российском варварстве» в Украине ВИДЕО; обновлено 20:08
20:08 6617
Новый крупнейший игрок в схватке за Ближний Восток
Новый крупнейший игрок в схватке за Ближний Восток наша корреспонденция
18:36 2225
Этот парень под моей защитой… Пока что!
Этот парень под моей защитой… Пока что! игра престолов; все еще актуально
10:59 5049
У прославленной Ирины Зарецкой золото: «Я приехала на Игры СНГ, чтобы выиграть у стран, из-за которых идет война в Украине»
У прославленной Ирины Зарецкой золото: «Я приехала на Игры СНГ, чтобы выиграть у стран, из-за которых идет война в Украине»
19:43 748
Горит третий раз за год: украинцы атаковали НПЗ в Ленобласти
Горит третий раз за год: украинцы атаковали НПЗ в Ленобласти
18:47 1205
Евросоюз начал пиратскую войну против России
Евросоюз начал пиратскую войну против России наша аналитика
16:27 3687
Турция и склонила ХАМАС
Турция и склонила ХАМАС по горячим следам
01:35 6726
Новая арабская весна. Готовьтесь!
Новая арабская весна. Готовьтесь! главная тема
12:53 5864
Россия готовит Китай к вторжению на Тайвань
Россия готовит Китай к вторжению на Тайвань наше поле зрения
3 октября 2025, 23:16 5271
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться