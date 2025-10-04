Соратника «серого кардинала» упекли на 30 дней

Суд в Кишиневе предъявил обвинение и арестовал на 30 суток бывшего депутата парламента Молдовы Константина Цуцу — одного из ближайших соратников олигарха Владимира Плахотнюка. Об этом сообщил телеканал TV8.

По его информации, Цуцу обвиняют в коррупции и незаконном пересечении границы. Его адвокат заявил, что обвинения необоснованны, поскольку бывший парламентарий пересек границу законно, предъявив паспорт. Суд принял решение о заключении экс-депутата под стражу сроком на 30 суток, после чего его доставят в изолятор тюрьмы.

На прошлой неделе суд санкционировал задержание бывшего депутата в рамках уголовных дел по обвинениям в незаконном обогащении и мошенничестве, а также постановил объявить его в международный розыск. 3 октября Цуцу был задержан после добровольной сдачи молдавской полиции на одном из пограничных пунктов при возвращении в страну.

Напомним, в июле 2025 года экс-депутат был задержан вместе с олигархом Владимиром Плахотнюком в аэропорту Афин после того, как Кишинев объявил олигарха в международный розыск через Интерпол. При задержании у Цуцу обнаружили поддельные документы, однако в сентябре он был освобожден, а Плахотнюк, которого СМИ называют «серым кардиналом молдавской политики», экстрадирован в Молдову.