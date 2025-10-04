USD 1.7000
России и Азербайджану больше не по пути?
России и Азербайджану больше не по пути?

Горит третий раз за год: украинцы атаковали НПЗ в Ленобласти

18:47 1207

Силы специальных операций (ССО) ВСУ совместно с повстанческим движением «Черная искра» в ночь на 4 октября атаковали нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) «Киришинефтеоргсинтез» в Ленинградской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ССО.

Военные уточнили, что поражены установки для производства линейных алкилбензолов и алкилароматических сульфонатов, а также для удаления воды, соли и первичной обработки нефти.

Отмечается, что данное предприятие уже в третий раз в 2025 году горит вследствие атаки.

«Успешным специальным действиям предшествовала четкая координация и планирование между ССО Украины и представителями движения «Черная искра», – сообщили военные.

Поражение и последующее возгорание нефтеперерабатывающего завода «Киришинефтеоргсинтез» подтверждают как региональные власти, так и местные жители. Это одно из крупнейших и стратегически важных предприятий РФ с мощностью переработки до 20,1 млн тонн нефти в год. Завод выпускает бензин, дизельное и авиационное топливо, а также другие нефтепродукты.

