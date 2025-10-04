USD 1.7000
России и Азербайджану больше не по пути?
России и Азербайджану больше не по пути?

У прославленной Ирины Зарецкой золото: «Я приехала на Игры СНГ, чтобы выиграть у стран, из-за которых идет война в Украине»

Эльмир Алиев, Мингячевир
19:43 753

Азербайджанская каратистка Ирина Зарецкая - серебряный призер Олимпиады в Токио, многократная чемпионка мира и Европы, 2-кратная победительница Европейских игр и Исламиады - добыла еще один титул. Сегодня в Мингячевире она стала победительницей III Игр стран СНГ.

На пути к золотой медали в весовой категории до 68 кг прославленная спортсменка поочередно победила Нурию Тизимбай (8:0) из Казахстана, Ольгу Романюк (8:1) из Беларуси, россиянку Александру Мешкову (4:2), а в финале взяла верх над узбечкой Бону Эгамбердиевой (4:2).

После завоевания золота Ирина Зарецкая ответила на вопросы haqqin.az.

- Как прошло для Вас это соревнование?

- Я очень люблю выступать в Азербайджане. Я всегда чувствую огромную поддержку. Хочу сказать огромное спасибо всем, кто сегодня болел за нас. Сборная Азербайджана по карате показала очень крутой результат на этом соревновании.

Это мои вторые большие соревнования после декрета. Очень рада, что смогла завоевать золото. Я очень много работала, чтобы подняться на вершину пьедестала.

- Как оцениваете уровень соперничества на Играх СНГ?

- Я выиграла свои поединки со счетом 8:0, 8:1 и дважды - по 4:2. Так что я все сказала на татами (улыбается).

- То есть соперницы были не очень высокого уровня?

- Либо мой уровень достаточно высокий (смеется).

- Вы призер Олимпиады, неоднократная чемпионка мира и Европы, обладательница многих других титулов. Не сложно ли было найти мотивацию для победы на Играх СНГ?

- Знаете, чемпионы - это не те, кто выиграл один раз, а те, кого одна победа не останавливает, чтобы идти дальше. Я отношусь к этой категории людей. Для меня каждая победа - это еще одна ступенька вверх. Я хочу вписать свое имя в историю. Чтобы было как можно больше побед.

- В полуфинале вашей соперницей была российская каратистка. Вы - уроженка Украины, одесситка. Для Вас этот поединок имел принципиальное значение?

- Для меня было принципиальным выиграть здесь у этих стран, потому что сейчас из-за этих стран идет война в Украине. Я не хотела игнорировать Игры. Я хотела приехать и выиграть здесь у них. 

