Кобахидзе заявил о победе

Кандидаты правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» одерживают победу во всех муниципалитетах страны с результатом свыше 70%, сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе со ссылкой на данные избирательных штабов.

«Грузинская мечта» уверенно побеждает как на выборах мэра, так и на выборах в городские советы», — приводит слова Кобахидзе телеканал «Рустави 2».

По состоянию на 17:00 (совпадает с бакинским временем) на выборах проголосовали 1,2 млн человек, следует из данных ЦИК Грузии. Это 33,5% от общего числа избирателей. Голосование заканчивается в 20:00 4 октября.