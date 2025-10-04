USD 1.7000
EUR 1.9921
RUB 2.0614
Подписаться на уведомления
России и Азербайджану больше не по пути?
Новость дня
России и Азербайджану больше не по пути?

Кобахидзе заявил о победе

19:55 565

Кандидаты правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» одерживают победу во всех муниципалитетах страны с результатом свыше 70%, сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе со ссылкой на данные избирательных штабов.

«Грузинская мечта» уверенно побеждает как на выборах мэра, так и на выборах в городские советы», — приводит слова Кобахидзе телеканал «Рустави 2».

По состоянию на 17:00 (совпадает с бакинским временем) на выборах проголосовали 1,2 млн человек, следует из данных ЦИК Грузии. Это 33,5% от общего числа избирателей. Голосование заканчивается в 20:00 4 октября.

Ереван вынес российских военных за скобки документа с Азербайджаном
Ереван вынес российских военных за скобки документа с Азербайджаном
20:16 172
Пророссийский Бабиш побеждает
Пророссийский Бабиш побеждает обновлено 19:49
19:49 3910
Фон дер Ляйен о «российском варварстве» в Украине
Фон дер Ляйен о «российском варварстве» в Украине ВИДЕО; обновлено 20:08
20:08 6623
Новый крупнейший игрок в схватке за Ближний Восток
Новый крупнейший игрок в схватке за Ближний Восток наша корреспонденция
18:36 2232
Этот парень под моей защитой… Пока что!
Этот парень под моей защитой… Пока что! игра престолов; все еще актуально
10:59 5050
У прославленной Ирины Зарецкой золото: «Я приехала на Игры СНГ, чтобы выиграть у стран, из-за которых идет война в Украине»
У прославленной Ирины Зарецкой золото: «Я приехала на Игры СНГ, чтобы выиграть у стран, из-за которых идет война в Украине»
19:43 756
Горит третий раз за год: украинцы атаковали НПЗ в Ленобласти
Горит третий раз за год: украинцы атаковали НПЗ в Ленобласти
18:47 1210
Евросоюз начал пиратскую войну против России
Евросоюз начал пиратскую войну против России наша аналитика
16:27 3693
Турция и склонила ХАМАС
Турция и склонила ХАМАС по горячим следам
01:35 6727
Новая арабская весна. Готовьтесь!
Новая арабская весна. Готовьтесь! главная тема
12:53 5865
Россия готовит Китай к вторжению на Тайвань
Россия готовит Китай к вторжению на Тайвань наше поле зрения
3 октября 2025, 23:16 5271

ЭТО ВАЖНО

Ереван вынес российских военных за скобки документа с Азербайджаном
Ереван вынес российских военных за скобки документа с Азербайджаном
20:16 172
Пророссийский Бабиш побеждает
Пророссийский Бабиш побеждает обновлено 19:49
19:49 3910
Фон дер Ляйен о «российском варварстве» в Украине
Фон дер Ляйен о «российском варварстве» в Украине ВИДЕО; обновлено 20:08
20:08 6623
Новый крупнейший игрок в схватке за Ближний Восток
Новый крупнейший игрок в схватке за Ближний Восток наша корреспонденция
18:36 2232
Этот парень под моей защитой… Пока что!
Этот парень под моей защитой… Пока что! игра престолов; все еще актуально
10:59 5050
У прославленной Ирины Зарецкой золото: «Я приехала на Игры СНГ, чтобы выиграть у стран, из-за которых идет война в Украине»
У прославленной Ирины Зарецкой золото: «Я приехала на Игры СНГ, чтобы выиграть у стран, из-за которых идет война в Украине»
19:43 756
Горит третий раз за год: украинцы атаковали НПЗ в Ленобласти
Горит третий раз за год: украинцы атаковали НПЗ в Ленобласти
18:47 1210
Евросоюз начал пиратскую войну против России
Евросоюз начал пиратскую войну против России наша аналитика
16:27 3693
Турция и склонила ХАМАС
Турция и склонила ХАМАС по горячим следам
01:35 6727
Новая арабская весна. Готовьтесь!
Новая арабская весна. Готовьтесь! главная тема
12:53 5865
Россия готовит Китай к вторжению на Тайвань
Россия готовит Китай к вторжению на Тайвань наше поле зрения
3 октября 2025, 23:16 5271
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться