Ереван вынес российских военных за скобки документа с Азербайджаном

Вопрос присутствия российских военных в Армении относится исключительно к двусторонним отношениям и не имеет связи с парафированным 8 августа в Вашингтоне мирным соглашением между Ереваном и Баку. Об этом заявила официальный представитель МИД Армении Ани Бадалян в интервью изданию PassBlue.

«Это регулируется двусторонним соглашением с Россией, поэтому это не относится к парафированному нами мирному соглашению», – сказала Бадалян.

Таким образом официальный представитель армянского внешнеполитического ведомства прокомментировала вопрос о возможном выводе российских пограничников ФСБ РФ с армяно-иранского участка границы после подписания мирного соглашения с Азербайджаном.

30 сентября 1992 года Армения и Россия подписали межгосударственный договор «О статусе Пограничных войск Российской Федерации, находящихся на территории Республики Армения, и условиях их функционирования». Согласно документу, охрану границ Армении с Турцией (протяженность – 345 км) и Ираном (45 км) обеспечивают российские военнослужащие.

С лета 2024 года российские пограничники были поэтапно выведены со всех контрольно-пропускных пунктов Армении и в настоящее время продолжают выполнять задачи исключительно по охране границы без участия в работе КПП.