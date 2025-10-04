USD 1.7000
EUR 1.9921
RUB 2.0614
Подписаться на уведомления
России и Азербайджану больше не по пути?
Новость дня
России и Азербайджану больше не по пути?

Где спрячется Трамп в случае ядерной войны?

20:55 934

Президент США Дональд Трамп может укрыться от ядерного удара в бункере под горой Шайенн в штате Колорадо. Об этом сообщает телеканал NewsNation, съемочная группа которого посетила секретный комплекс Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

По информации телеканала, бункер вырублен в скале в 1960-е годы и представляет собой полностью автономный подземный город, состоящий из 15 зданий. Он оснащен собственной электростанцией, системами отопления и охлаждения, а также подземными озерами для обеспечения питьевой водой. Внутри бункера работает ресторан быстрого обслуживания Subway, который называют «самым безопасным в мире». По словам военных, запасов продовольствия персоналу хватит надолго.

Считается, что объект в Колорадо должен стать последней линией обороны страны и способен выдержать удар ядерным, химическим, биологическим и радиологическим оружием, а также кибератаку и электромагнитные импульсы. Бункер установлен на гигантских пружинах, которые поглощают ударную волну от ядерного взрыва. Военные утверждают, что даже с близкого расстояния комплекс в горе Шайенн может пережить взрыв, в 1 тыс. раз превышающий мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму.

Трамп: Эрдоган жесткий человек, но...
Трамп: Эрдоган жесткий человек, но...
21:38 1589
Уложится ли ХАМАС в срок?
Уложится ли ХАМАС в срок? обновлено 20:42
20:42 4427
Власти Грузии призвали протестующих молиться
Власти Грузии призвали протестующих молиться обновлено 21:27
21:27 3600
Ереван вынес российских военных за скобки документа с Азербайджаном
Ереван вынес российских военных за скобки документа с Азербайджаном
20:16 3097
Пророссийский Бабиш выиграл выборы
Пророссийский Бабиш выиграл выборы обновлено 22:32
22:32 6638
Фон дер Ляйен о «российском варварстве» в Украине
Фон дер Ляйен о «российском варварстве» в Украине ВИДЕО; обновлено 20:08
20:08 8070
Новый крупнейший игрок в схватке за Ближний Восток
Новый крупнейший игрок в схватке за Ближний Восток наша корреспонденция
18:36 4242
Этот парень под моей защитой… Пока что!
Этот парень под моей защитой… Пока что! игра престолов; все еще актуально
10:59 5624
У прославленной Ирины Зарецкой золото: «Я приехала на Игры СНГ, чтобы выиграть у стран, из-за которых идет война в Украине»
У прославленной Ирины Зарецкой золото: «Я приехала на Игры СНГ, чтобы выиграть у стран, из-за которых идет война в Украине»
19:43 2644
Горит третий раз за год: украинцы атаковали НПЗ в Ленобласти
Горит третий раз за год: украинцы атаковали НПЗ в Ленобласти
18:47 2028
Евросоюз начал пиратскую войну против России
Евросоюз начал пиратскую войну против России наша аналитика
16:27 4843

ЭТО ВАЖНО

Трамп: Эрдоган жесткий человек, но...
Трамп: Эрдоган жесткий человек, но...
21:38 1589
Уложится ли ХАМАС в срок?
Уложится ли ХАМАС в срок? обновлено 20:42
20:42 4427
Власти Грузии призвали протестующих молиться
Власти Грузии призвали протестующих молиться обновлено 21:27
21:27 3600
Ереван вынес российских военных за скобки документа с Азербайджаном
Ереван вынес российских военных за скобки документа с Азербайджаном
20:16 3097
Пророссийский Бабиш выиграл выборы
Пророссийский Бабиш выиграл выборы обновлено 22:32
22:32 6638
Фон дер Ляйен о «российском варварстве» в Украине
Фон дер Ляйен о «российском варварстве» в Украине ВИДЕО; обновлено 20:08
20:08 8070
Новый крупнейший игрок в схватке за Ближний Восток
Новый крупнейший игрок в схватке за Ближний Восток наша корреспонденция
18:36 4242
Этот парень под моей защитой… Пока что!
Этот парень под моей защитой… Пока что! игра престолов; все еще актуально
10:59 5624
У прославленной Ирины Зарецкой золото: «Я приехала на Игры СНГ, чтобы выиграть у стран, из-за которых идет война в Украине»
У прославленной Ирины Зарецкой золото: «Я приехала на Игры СНГ, чтобы выиграть у стран, из-за которых идет война в Украине»
19:43 2644
Горит третий раз за год: украинцы атаковали НПЗ в Ленобласти
Горит третий раз за год: украинцы атаковали НПЗ в Ленобласти
18:47 2028
Евросоюз начал пиратскую войну против России
Евросоюз начал пиратскую войну против России наша аналитика
16:27 4843
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться