Сидит Грета Тунберг в темнице сырой

Задержанная израильскими властями шведская активистка Грета Тунберг сообщила о содержании в камере с клопами и нехватке пищи и воды, что привело к обезвоживанию. Об этом пишет газета Guardian со ссылкой на письмо чиновника, посетившего Тунберг в тюрьме, которое МИД Швеции направил близким активистки.

«Посольству удалось встретиться с Гретой... Она сообщила об обезвоживании. Она получает недостаточное количество воды и пищи. Она также отметила, что у нее появилась сыпь, которая, как она подозревает, вызвана клопами. Она рассказала о жестоком обращении и заявила, что в течение долгого времени сидела на твердых поверхностях», – приводит издание текст письма.

В послании также отмечается, что один из задержанных активистов сообщил посольству другой страны о том, что видел, как Тунберг «заставляли держать неизвестные флаги для фотографирования». Кроме того, чиновник указал, что израильские власти предлагали Тунберг «подписать некий документ», однако она отказалась это сделать из-за непонимания его содержания.