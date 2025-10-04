Назвали «сионистом»: в Стамбуле отменен концерт Робби Уильямса

Концерт всемирно известного британского певца Робби Уильямса, запланированный на 7 октября в Стамбуле, отменен по соображениям безопасности. Об этом сообщил телеканал Tele1 со ссылкой на организаторов.

По информации телеканала, причиной отмены первого концерта Уильямса в Стамбуле послужили призывы ряда общественных организаций, вызванные его произраильскими высказываниями и выступлением в Тель-Авиве, а также негативные комментарии в местных соцсетях, где музыканта называли «сионистом». Отмечается, что мать супруги певца, американской актрисы турецкого происхождения Айды Филд, имеет еврейские корни.

Место проведения концерта несколько раз менялось, и в итоге выбор пал на площадку Атакей Марина в европейской части Стамбула. Тем не менее, за четыре дня до назначенной даты мероприятие было окончательно отменено, сообщает Tele1.