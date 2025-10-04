USD 1.7000
EUR 1.9921
RUB 2.0614
Подписаться на уведомления
России и Азербайджану больше не по пути?
Новость дня
России и Азербайджану больше не по пути?

Назвали «сионистом»: в Стамбуле отменен концерт Робби Уильямса

21:13 1048

Концерт всемирно известного британского певца Робби Уильямса, запланированный на 7 октября в Стамбуле, отменен по соображениям безопасности. Об этом сообщил телеканал Tele1 со ссылкой на организаторов.

По информации телеканала, причиной отмены первого концерта Уильямса в Стамбуле послужили призывы ряда общественных организаций, вызванные его произраильскими высказываниями и выступлением в Тель-Авиве, а также негативные комментарии в местных соцсетях, где музыканта называли «сионистом». Отмечается, что мать супруги певца, американской актрисы турецкого происхождения Айды Филд, имеет еврейские корни.

Место проведения концерта несколько раз менялось, и в итоге выбор пал на площадку Атакей Марина в европейской части Стамбула. Тем не менее, за четыре дня до назначенной даты мероприятие было окончательно отменено, сообщает Tele1.

Трамп: Эрдоган жесткий человек, но...
Трамп: Эрдоган жесткий человек, но...
21:38 1593
Уложится ли ХАМАС в срок?
Уложится ли ХАМАС в срок? обновлено 20:42
20:42 4431
Власти Грузии призвали протестующих молиться
Власти Грузии призвали протестующих молиться обновлено 21:27
21:27 3602
Ереван вынес российских военных за скобки документа с Азербайджаном
Ереван вынес российских военных за скобки документа с Азербайджаном
20:16 3097
Пророссийский Бабиш выиграл выборы
Пророссийский Бабиш выиграл выборы обновлено 22:32
22:32 6639
Фон дер Ляйен о «российском варварстве» в Украине
Фон дер Ляйен о «российском варварстве» в Украине ВИДЕО; обновлено 20:08
20:08 8071
Новый крупнейший игрок в схватке за Ближний Восток
Новый крупнейший игрок в схватке за Ближний Восток наша корреспонденция
18:36 4245
Этот парень под моей защитой… Пока что!
Этот парень под моей защитой… Пока что! игра престолов; все еще актуально
10:59 5624
У прославленной Ирины Зарецкой золото: «Я приехала на Игры СНГ, чтобы выиграть у стран, из-за которых идет война в Украине»
У прославленной Ирины Зарецкой золото: «Я приехала на Игры СНГ, чтобы выиграть у стран, из-за которых идет война в Украине»
19:43 2647
Горит третий раз за год: украинцы атаковали НПЗ в Ленобласти
Горит третий раз за год: украинцы атаковали НПЗ в Ленобласти
18:47 2028
Евросоюз начал пиратскую войну против России
Евросоюз начал пиратскую войну против России наша аналитика
16:27 4843

ЭТО ВАЖНО

Трамп: Эрдоган жесткий человек, но...
Трамп: Эрдоган жесткий человек, но...
21:38 1593
Уложится ли ХАМАС в срок?
Уложится ли ХАМАС в срок? обновлено 20:42
20:42 4431
Власти Грузии призвали протестующих молиться
Власти Грузии призвали протестующих молиться обновлено 21:27
21:27 3602
Ереван вынес российских военных за скобки документа с Азербайджаном
Ереван вынес российских военных за скобки документа с Азербайджаном
20:16 3097
Пророссийский Бабиш выиграл выборы
Пророссийский Бабиш выиграл выборы обновлено 22:32
22:32 6639
Фон дер Ляйен о «российском варварстве» в Украине
Фон дер Ляйен о «российском варварстве» в Украине ВИДЕО; обновлено 20:08
20:08 8071
Новый крупнейший игрок в схватке за Ближний Восток
Новый крупнейший игрок в схватке за Ближний Восток наша корреспонденция
18:36 4245
Этот парень под моей защитой… Пока что!
Этот парень под моей защитой… Пока что! игра престолов; все еще актуально
10:59 5624
У прославленной Ирины Зарецкой золото: «Я приехала на Игры СНГ, чтобы выиграть у стран, из-за которых идет война в Украине»
У прославленной Ирины Зарецкой золото: «Я приехала на Игры СНГ, чтобы выиграть у стран, из-за которых идет война в Украине»
19:43 2647
Горит третий раз за год: украинцы атаковали НПЗ в Ленобласти
Горит третий раз за год: украинцы атаковали НПЗ в Ленобласти
18:47 2028
Евросоюз начал пиратскую войну против России
Евросоюз начал пиратскую войну против России наша аналитика
16:27 4843
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться