России и Азербайджану больше не по пути?
России и Азербайджану больше не по пути?

Трамп: Эрдоган жесткий человек, но...

21:38

Президент США Дональд Трамп отметил значительную роль турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в оказании давления на палестинское движение ХАМАС с целью освобождения израильских заложников, сообщает портал Axios.

«Трамп заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган «очень помог» в оказании давления на ХАМАС с целью добиться освобождения заложников», – говорится в сообщении портала, взявшего интервью у американского лидера.

Согласно информации, президент США в пятницу говорил с турецким коллегой в преддверии ожидания ответа палестинского движения и лично просил Эрдогана убедить руководство ХАМАС не отклонять предложение.

Трамп: Эрдоган жесткий человек, но...
Трамп: Эрдоган жесткий человек, но...
21:38
Уложится ли ХАМАС в срок?
Уложится ли ХАМАС в срок?
20:42
Власти Грузии призвали протестующих молиться
Власти Грузии призвали протестующих молиться
21:27
Ереван вынес российских военных за скобки документа с Азербайджаном
Ереван вынес российских военных за скобки документа с Азербайджаном
20:16
Пророссийский Бабиш выиграл выборы
Пророссийский Бабиш выиграл выборы
22:32
Фон дер Ляйен о «российском варварстве» в Украине
Фон дер Ляйен о «российском варварстве» в Украине
20:08
Новый крупнейший игрок в схватке за Ближний Восток
Новый крупнейший игрок в схватке за Ближний Восток
18:36
Этот парень под моей защитой… Пока что!
Этот парень под моей защитой… Пока что!
10:59
У прославленной Ирины Зарецкой золото: «Я приехала на Игры СНГ, чтобы выиграть у стран, из-за которых идет война в Украине»
У прославленной Ирины Зарецкой золото: «Я приехала на Игры СНГ, чтобы выиграть у стран, из-за которых идет война в Украине»
19:43
Горит третий раз за год: украинцы атаковали НПЗ в Ленобласти
Горит третий раз за год: украинцы атаковали НПЗ в Ленобласти
18:47
Евросоюз начал пиратскую войну против России
Евросоюз начал пиратскую войну против России
16:27

