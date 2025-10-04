Трамп: Эрдоган жесткий человек, но...

Президент США Дональд Трамп отметил значительную роль турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в оказании давления на палестинское движение ХАМАС с целью освобождения израильских заложников, сообщает портал Axios.

«Трамп заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган «очень помог» в оказании давления на ХАМАС с целью добиться освобождения заложников», – говорится в сообщении портала, взявшего интервью у американского лидера.

Согласно информации, президент США в пятницу говорил с турецким коллегой в преддверии ожидания ответа палестинского движения и лично просил Эрдогана убедить руководство ХАМАС не отклонять предложение.