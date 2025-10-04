USD 1.7000
Премьер-лига: «Туран-Товуз» вышел в лидеры, «Карабах» скромно обыграл явного аутсайдера

Отдел спорта
22:34 140

Продолжается 7-й тур азербайджанской футбольной Премьер-лиги.

После блестящей победы над датским «Копенгагеном» Гурбан Гурбанов по традиции дал отдохнуть своим ведущим игрокам. «Карабах» принимал явного аутсайдера чемпионата «Кяпяз» и одержал скромную победу со счетом 1:0. Единственный мяч на 38-й минуте забил марокканский защитник Сами Ммае.

«Карабах» с 13 очками поднялся на 3-е место, но по потерянным очкам подопечные Гурбана Гурбанова лидируют. А вот реальным лидером после сегодняшнего дня стал «Туран-Товуз», разгромивший в гостях «Сумгаит» - 3:0. Отличились бразильцы Жо Батиста (35-я минута) и Алекс Соуза (21-я), а также Айхан Гусейнов (90+3-я). Во втором тайме хозяева при счете 0:2 не реализовали пенальти.

Напомним результаты вчерашних матчей: «Араз-Нахчыван» - «Имишли» - 2:0, «Зиря» - «Нефтчи» - 2:2.

Завтра 7-й тур закроют встречи «Карван-Евлах» - «Сабах» (время начала - 15:00) и «Габала» - «Шамахы» (17:30).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

