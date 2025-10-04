Украина усиливает давление на Россию

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу подписал новые санкционные пакеты против России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее видеообращение главы государства.

По словам Зеленского, обновленные ограничения охватывают несколько ключевых направлений. Первый указ продлевает действие ранее введенных санкций, направленных против российских предпринимателей и их связей с «путинской системой». Второй документ затрагивает российскую оборонную промышленность, в частности производителей беспилотников и комплектующих к ним. Третий указ вводит ограничения в отношении физических лиц и компаний, связанных с российским нефтяным сектором.

«Мы продолжаем нашу комплексную политику давления на Россию. Мы будем это и в дальнейшем координировать с нашими партнерами. Уже сейчас многие украинские наработки идут в основу санкций наших партнеров. Рассчитываем на синхронизацию наших санкций с партнерами», – заявил украинский лидер.

Зеленский отметил, что Киев рассчитывает на принятие 19-го санкционного пакета Евросоюза и принятие соответствующих мер со стороны США. Он подчеркнул, что Россия систематически игнорирует и отвергает все возможности для прекращения войны и обеспечения безопасности. По словам украинского лидера, президент РФ Владимир Путин намерен вести войну, используя исключительно «террористические и подлые методы».

«Россия должна почувствовать ответы на это. Европа, Америка, G7, G20 имеют силу, чтобы разобраться с любым террористом. Это будет. Я благодарю всех, кто помогает защищать жизни», – резюмировал глава государства.