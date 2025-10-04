USD 1.7000
России и Азербайджану больше не по пути?
России и Азербайджану больше не по пути?

Украина усиливает давление на Россию

22:38 149

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу подписал новые санкционные пакеты против России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее видеообращение главы государства.

По словам Зеленского, обновленные ограничения охватывают несколько ключевых направлений. Первый указ продлевает действие ранее введенных санкций, направленных против российских предпринимателей и их связей с «путинской системой». Второй документ затрагивает российскую оборонную промышленность, в частности производителей беспилотников и комплектующих к ним. Третий указ вводит ограничения в отношении физических лиц и компаний, связанных с российским нефтяным сектором.

«Мы продолжаем нашу комплексную политику давления на Россию. Мы будем это и в дальнейшем координировать с нашими партнерами. Уже сейчас многие украинские наработки идут в основу санкций наших партнеров. Рассчитываем на синхронизацию наших санкций с партнерами», – заявил украинский лидер.

Зеленский отметил, что Киев рассчитывает на принятие 19-го санкционного пакета Евросоюза и принятие соответствующих мер со стороны США. Он подчеркнул, что Россия систематически игнорирует и отвергает все возможности для прекращения войны и обеспечения безопасности. По словам украинского лидера, президент РФ Владимир Путин намерен вести войну, используя исключительно «террористические и подлые методы».

«Россия должна почувствовать ответы на это. Европа, Америка, G7, G20 имеют силу, чтобы разобраться с любым террористом. Это будет. Я благодарю всех, кто помогает защищать жизни», – резюмировал глава государства.

Трамп: Эрдоган жесткий человек, но...
Трамп: Эрдоган жесткий человек, но...
21:38 1601
Уложится ли ХАМАС в срок?
Уложится ли ХАМАС в срок? обновлено 20:42
20:42 4432
Власти Грузии призвали протестующих молиться
Власти Грузии призвали протестующих молиться обновлено 21:27
21:27 3606
Ереван вынес российских военных за скобки документа с Азербайджаном
Ереван вынес российских военных за скобки документа с Азербайджаном
20:16 3102
Пророссийский Бабиш выиграл выборы
Пророссийский Бабиш выиграл выборы обновлено 22:32
22:32 6645
Фон дер Ляйен о «российском варварстве» в Украине
Фон дер Ляйен о «российском варварстве» в Украине ВИДЕО; обновлено 20:08
20:08 8075
Новый крупнейший игрок в схватке за Ближний Восток
Новый крупнейший игрок в схватке за Ближний Восток наша корреспонденция
18:36 4249
Этот парень под моей защитой… Пока что!
Этот парень под моей защитой… Пока что! игра престолов; все еще актуально
10:59 5625
У прославленной Ирины Зарецкой золото: «Я приехала на Игры СНГ, чтобы выиграть у стран, из-за которых идет война в Украине»
У прославленной Ирины Зарецкой золото: «Я приехала на Игры СНГ, чтобы выиграть у стран, из-за которых идет война в Украине»
19:43 2651
Горит третий раз за год: украинцы атаковали НПЗ в Ленобласти
Горит третий раз за год: украинцы атаковали НПЗ в Ленобласти
18:47 2029
Евросоюз начал пиратскую войну против России
Евросоюз начал пиратскую войну против России наша аналитика
16:27 4848

