Президент Сербии спрогнозировал новую войну

Президент Сербии Александр Вучич, видимо, прогнозирует новую войну. По его словам, сейчас «все» готовятся к конфликтам.

Во время общения с журналистами Вучич сказал, что все сейчас готовятся к войне и вопрос лишь в том, «к какой стороне кто принадлежит».

«Мы бы хотели избежать войн. Мы были хотели избежать конфликтов. Боюсь, что больше никто никого не хочет слышать, слушать. И все действительно и серьезно готовятся к войнам. И будет непросто вообще говорить на какие-то другие темы», - добавил он.