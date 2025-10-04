Президент Сербии спрогнозировал новую войну

USD 1.7000
4 октября 2025, 23:13 1144

Президент Сербии Александр Вучич, видимо, прогнозирует новую войну. По его словам, сейчас «все» готовятся к конфликтам.

Во время общения с журналистами Вучич сказал, что все сейчас готовятся к войне и вопрос лишь в том, «к какой стороне кто принадлежит».

«Мы бы хотели избежать войн. Мы были хотели избежать конфликтов. Боюсь, что больше никто никого не хочет слышать, слушать. И все действительно и серьезно готовятся к войнам. И будет непросто вообще говорить на какие-то другие темы», - добавил он.

Азербайджан уже установил рекорд Игр СНГ
Азербайджан уже установил рекорд Игр СНГ А впереди еще четыре дня
00:35 262
Трамп: Эрдоган жесткий человек, но...
Трамп: Эрдоган жесткий человек, но...
4 октября 2025, 21:38 3458
Последний шанс от Нетаньяху
Последний шанс от Нетаньяху обновлено 23:31
4 октября 2025, 23:31 5611
Грузинская власть обещает «сюрпризы»
Грузинская власть обещает «сюрпризы» обновлено 00:47
00:47 4778
Ереван вынес российских военных за скобки документа с Азербайджаном
Ереван вынес российских военных за скобки документа с Азербайджаном
4 октября 2025, 20:16 4681
Новый премьер Чехии уже успел бросить камень в огород Украины
Новый премьер Чехии уже успел бросить камень в огород Украины обновлено 23:53
4 октября 2025, 23:53 8967
Фон дер Ляйен о «российском варварстве» в Украине
Фон дер Ляйен о «российском варварстве» в Украине ВИДЕО; обновлено 20:08
4 октября 2025, 20:08 8799
Новый крупнейший игрок в схватке за Ближний Восток
Новый крупнейший игрок в схватке за Ближний Восток наша корреспонденция
4 октября 2025, 18:36 5526
Этот парень под моей защитой… Пока что!
Этот парень под моей защитой… Пока что! игра престолов; все еще актуально
4 октября 2025, 10:59 5992
У прославленной Ирины Зарецкой золото: «Я приехала на Игры СНГ, чтобы выиграть у стран, из-за которых идет война в Украине»
У прославленной Ирины Зарецкой золото: «Я приехала на Игры СНГ, чтобы выиграть у стран, из-за которых идет война в Украине»
4 октября 2025, 19:43 3691
Горит третий раз за год: украинцы атаковали НПЗ в Ленобласти
Горит третий раз за год: украинцы атаковали НПЗ в Ленобласти
4 октября 2025, 18:47 2478

