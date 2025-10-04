Взрывы и стрельба рядом с президентским дворцом

USD 1.7000
Взрыв прогремел в тюрьме рядом с президентским дворцом в сомалийской столице Могадишо, сообщает Garowe Online в социальной сети X.

Издание опубликовало видео с места происшествия. На кадрах видно, как с территории укрепленной тюрьмы, находящейся под управлением Национального агентства разведки и безопасности Сомали (NISA), поднимается дым. 

По информации Garowe Online, сразу после взрыва началась интенсивная стрельба, и на тюрьму было совершено нападение. Вскоре прогремел еще один взрыв.

Отмечается, что нападение на тюрьму совершили боевики радикальной исламистской группировки «Аш-Шабаб», действующей на территории Сомали. Нападавшие вступили в перестрелку с сотрудниками NISA. Часть боевиков была ликвидирована, другим удалось прорваться внутрь тюрьмы.

В ходе атаки из изолятора смогли сбежать заключенные. На опубликованных кадрах видно, как несколько человек бегут по крышам в районе, охваченном дымом после взрывов.

По информации NISA, в нападении участвовали не менее восьми человек. Четверо из них были нейтрализованы, остальные оказывают сопротивление. В операцию по ликвидации угрозы вовлечен сомалийский спецназ.

Группировка «Аш-Шабаб», связанная с международной террористической сетью «Аль-Каида», неоднократно организовывала масштабные атаки в различных регионах страны, пытаясь дестабилизировать ситуацию и свергнуть правительство в Могадишо.

