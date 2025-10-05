В президента Аргентины бросили камень

Президент Аргентины Хавьер Милей вновь столкнулся с акциями протеста во время визита в одну из провинций в рамках парламентской предвыборной кампании, сообщает телеканал TN.

«В столице Санта-Фе глава государства планировал прогуляться по улицам, но прогулку пришлось приостановить из-за столкновений между манифестантами от левых сил и правящей партии», – отметил телеканал.

По данным TN, в ходе визита президента Аргентины в провинцию Буэнос-Айрес полиция задержала трех человек.

27 августа глава государства вместе с сестрой Кариной прибыл в город Ломас-де-Самора, где представил экономиста и политика Хосе Луиса Эсперта в качестве кандидата от правящей партии на предстоящих парламентских выборах. Во время мероприятия Милей передвигался в кузове автомобиля, приветствуя собравшихся, когда в его сторону был брошен камень. Он пролетел всего в нескольких сантиметрах от президента. Охрана оперативно эвакуировала его с места происшествия.

По словам официального представителя аргентинского лидера Мануэля Адорни, за инцидентом могут стоять оппозиционные силы.

В конце сентября президенту уже приходилось корректировать свою программу пребывания в Ушуае – административном центре юга страны – из-за массовых протестов.