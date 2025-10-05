USD 1.7000
EUR 1.9921
RUB 2.0614
России и Азербайджану больше не по пути?
России и Азербайджану больше не по пути?

В президента Аргентины бросили камень

00:16 233

Президент Аргентины Хавьер Милей вновь столкнулся с акциями протеста во время визита в одну из провинций в рамках парламентской предвыборной кампании, сообщает телеканал TN.

«В столице Санта-Фе глава государства планировал прогуляться по улицам, но прогулку пришлось приостановить из-за столкновений между манифестантами от левых сил и правящей партии», –  отметил телеканал.

По данным TN, в ходе визита президента Аргентины в провинцию Буэнос-Айрес полиция задержала трех человек.

27 августа глава государства вместе с сестрой Кариной прибыл в город Ломас-де-Самора, где представил экономиста и политика Хосе Луиса Эсперта в качестве кандидата от правящей партии на предстоящих парламентских выборах. Во время мероприятия Милей передвигался в кузове автомобиля, приветствуя собравшихся, когда в его сторону был брошен камень. Он пролетел всего в нескольких сантиметрах от президента. Охрана оперативно эвакуировала его с места происшествия.

По словам официального представителя аргентинского лидера Мануэля Адорни, за инцидентом могут стоять оппозиционные силы.

В конце сентября президенту уже приходилось корректировать свою программу пребывания в Ушуае – административном центре юга страны – из-за массовых протестов.

Азербайджан уже установил рекорд Игр СНГ
Азербайджан уже установил рекорд Игр СНГ А впереди еще четыре дня
00:35 265
Трамп: Эрдоган жесткий человек, но...
Трамп: Эрдоган жесткий человек, но...
4 октября 2025, 21:38 3461
Последний шанс от Нетаньяху
Последний шанс от Нетаньяху обновлено 23:31
4 октября 2025, 23:31 5612
Грузинская власть обещает «сюрпризы»
Грузинская власть обещает «сюрпризы» обновлено 00:47
00:47 4782
Ереван вынес российских военных за скобки документа с Азербайджаном
Ереван вынес российских военных за скобки документа с Азербайджаном
4 октября 2025, 20:16 4682
Новый премьер Чехии уже успел бросить камень в огород Украины
Новый премьер Чехии уже успел бросить камень в огород Украины обновлено 23:53
4 октября 2025, 23:53 8969
Фон дер Ляйен о «российском варварстве» в Украине
Фон дер Ляйен о «российском варварстве» в Украине ВИДЕО; обновлено 20:08
4 октября 2025, 20:08 8800
Новый крупнейший игрок в схватке за Ближний Восток
Новый крупнейший игрок в схватке за Ближний Восток наша корреспонденция
4 октября 2025, 18:36 5527
Этот парень под моей защитой… Пока что!
Этот парень под моей защитой… Пока что! игра престолов; все еще актуально
4 октября 2025, 10:59 5993
У прославленной Ирины Зарецкой золото: «Я приехала на Игры СНГ, чтобы выиграть у стран, из-за которых идет война в Украине»
У прославленной Ирины Зарецкой золото: «Я приехала на Игры СНГ, чтобы выиграть у стран, из-за которых идет война в Украине»
4 октября 2025, 19:43 3691
Горит третий раз за год: украинцы атаковали НПЗ в Ленобласти
Горит третий раз за год: украинцы атаковали НПЗ в Ленобласти
4 октября 2025, 18:47 2478

