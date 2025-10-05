Азербайджан уже установил рекорд Игр СНГ

До завершения III Игр стран СНГ осталось четыре дня, а сборная Азербайджана уже по всем показателям превзошла результаты, показанные на предыдущих Играх Содружества в 2021 и 2023 годах.

Четыре года назад в Казани азербайджанские спортсмены 60 раз поднимались на пьедестал почета, завоевав 16 золотых, 16 серебряных и 28 бронзовых медалей. В 2023 году в Минске сборная Азербайджана добыла 62 награды – 10 золотых, 17 серебряных и 35 бронзовых. На нынешних Играх у нашей страны пока 143 медали - 23 золотых, 44 серебряных и 76 бронзовых. Это абсолютно лучший результат Азербайджана за всю историю Игр СНГ как по количеству золотых наград, так и по общему числу медалей. Но соревнования еще продолжаются, а значит, призеров будет больше.

Понятно, что в родных стенах, где Азербайджан представляет значительно большее число спортсменов, нежели в Казани и Минске, рекордно успешное выступление прогнозировалось. Но даже с учетом расширенного состава результаты на домашних аренах определенно выше. В Минске два года назад сборная Азербайджана состояла из 177 спортсменов. Было завоевано 62 награды. То есть на каждого спортсмена приходилось по 0,35 медали. На Играх-2025, где Азербайджан представляют 340 атлетов, средний показатель уже сейчас, за четыре дня до финиша, равен 0,42. Два года назад в Беларуси у нас было 10 золотых медалей. В Азербайджане мы сейчас имеем 23 золота. Получается, что на Играх-2023 на каждого нашего спортсмена приходилось по 0,056 награды высшей пробы, а сейчас данный показатель равен 0,067. И в оставшиеся дни он обязательно будет расти.

В субботу азербайджанские спортсмены взяли 10 золотых, 17 серебряных и 18 бронзовых медалей. Важнейшие золотые награды, которые позволили Азербайджану подняться на 2-е место в общекомандном зачете, для нашей страны сегодня завоевали: Гюляр Гусейнова (бокс, 48 кг), Ирина Зарецкая (каратэ, 68 кг), Фарид Агаев (каратэ, 75 кг), Тургут Гасанов (каратэ, 84 кг), Гюльшан Гусейнова (дзюдо, 44 кг), Кенуль Эйвазова (дзюдо, 48 кг), Нармин Агамирзаде (дзюдо, 52 кг), Зейд Алескеров (дзюдо, 60 кг) Фахри Сахибзаде (дзюдо, 66 кг) и Реван Гасанзаде (вольная борьба, 48 кг).