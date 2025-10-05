Азербайджан уже установил рекорд Игр СНГ

USD 1.7000
России и Азербайджану больше не по пути?

До завершения III Игр стран СНГ осталось четыре дня, а сборная Азербайджана уже по всем показателям превзошла результаты, показанные на предыдущих Играх Содружества в 2021 и 2023 годах.

Самая титулованная спортсменка Азербайджана на нынешних Играх СНГ Ирина Зарецкая завоевала золотую медаль

Четыре года назад в Казани азербайджанские спортсмены 60 раз поднимались на пьедестал почета, завоевав 16 золотых, 16 серебряных и 28 бронзовых медалей. В 2023 году в Минске сборная Азербайджана добыла 62 награды – 10 золотых, 17 серебряных и 35 бронзовых.

На нынешних Играх у нашей страны пока 143 медали - 23 золотых, 44 серебряных и 76 бронзовых. Это абсолютно лучший результат Азербайджана за всю историю Игр СНГ как по количеству золотых наград, так и по общему числу медалей. Но соревнования еще продолжаются, а значит, призеров будет больше.

Сборная Азербайджана по дзюдо завоевала пять золотых наград

Понятно, что в родных стенах, где Азербайджан представляет значительно большее число спортсменов, нежели в Казани и Минске, рекордно успешное выступление прогнозировалось. Но даже с учетом расширенного состава результаты на домашних аренах определенно выше. В Минске два года назад сборная Азербайджана состояла из 177 спортсменов. Было завоевано 62 награды. То есть на каждого спортсмена приходилось по 0,35 медали. На Играх-2025, где Азербайджан представляют 340 атлетов, средний показатель уже сейчас, за четыре дня до финиша, равен 0,42.

Два года назад в Беларуси у нас было 10 золотых медалей. В Азербайджане мы сейчас имеем 23 золота. Получается, что на Играх-2023 на каждого нашего спортсмена приходилось по 0,056 награды высшей пробы, а сейчас данный показатель равен 0,067. И в оставшиеся дни он обязательно будет расти.

Единственное золото в женском боксе у Гюляр Гусейновой

В субботу азербайджанские спортсмены взяли 10 золотых, 17 серебряных и 18 бронзовых медалей. Важнейшие золотые награды, которые позволили Азербайджану подняться на 2-е место в общекомандном зачете, для нашей страны сегодня завоевали: 

Гюляр Гусейнова (бокс, 48 кг), Ирина Зарецкая (каратэ, 68 кг), Фарид Агаев (каратэ, 75 кг), Тургут Гасанов (каратэ, 84 кг), Гюльшан Гусейнова (дзюдо, 44 кг), Кенуль Эйвазова (дзюдо, 48 кг), Нармин Агамирзаде (дзюдо, 52 кг), Зейд Алескеров (дзюдо, 60 кг) Фахри Сахибзаде (дзюдо, 66 кг) и Реван Гасанзаде (вольная борьба, 48 кг).

Если бы не Реван Гасанзаде, сборная Азербайджана по борьбе довольствовалась бы в субботу лишь серебром да бронзой

К сожалению, создать большой отрыв по золотым наградам от занимающей 3-е место Беларуси в субботу не удалось. У белорусов 20 золотых медалей, и они рассчитывают догнать и перегнать Азербайджан в последние четыре дня Игр благодаря результатам гребцов и гимнасток. Поэтому крайне важно, чтобы наши спортсмены успешно выступили в завтрашних мужских финалах по боксу, а также на соревнованиях по греко-римской борьбе 7 октября. Впрочем, и в других видах спорта золотые медали придутся очень кстати.

Лидирует Россия, у которой 89 золотых наград. 14 медалей высшей пробы у Узбекистана, 8 - у Казахстана, 1 - у Кыргызстана.

