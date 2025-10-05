USD 1.7000
EUR 1.9921
RUB 2.0614
Подписаться на уведомления
России и Азербайджану больше не по пути?
Новость дня
России и Азербайджану больше не по пути?

Американцы вызвали Талиашвили

00:37 315

Госдепартамент США вызвал посла Грузии Тамар Талиашвили для разъяснений в связи с заявлениями высокопоставленных грузинских чиновников о работе американского посольства в Таиланде. Об этом сообщает радио «Свобода».

Поводом для вызова грузинского посла стали заявления главы фракции правящей партии «Грузинская мечта» Мамуки Мдинарадзе, который обвинил посольство США в Бангкоке в перенаправлении средств, предназначенных для противодействия китайским угрозам, на поддержку «грузинских радикалов».

В ответ представитель американского посольства в Таиланде опроверг эти обвинения, отметив, что «распространяемые в СМИ сообщения искажают суть рутинных финансовых операций США». По его словам, глобальный финансовый центр Госдепартамента в Таиланде обеспечивает прозрачные и законные выплаты, поддерживающие деятельность американских государственных структур по всему миру, включая сотрудников, подрядчиков и международных партнеров.

Азербайджан уже установил рекорд Игр СНГ
Азербайджан уже установил рекорд Игр СНГ А впереди еще четыре дня
00:35 267
Трамп: Эрдоган жесткий человек, но...
Трамп: Эрдоган жесткий человек, но...
4 октября 2025, 21:38 3461
Последний шанс от Нетаньяху
Последний шанс от Нетаньяху обновлено 23:31
4 октября 2025, 23:31 5614
Грузинская власть обещает «сюрпризы»
Грузинская власть обещает «сюрпризы» обновлено 00:47
00:47 4786
Ереван вынес российских военных за скобки документа с Азербайджаном
Ереван вынес российских военных за скобки документа с Азербайджаном
4 октября 2025, 20:16 4682
Новый премьер Чехии уже успел бросить камень в огород Украины
Новый премьер Чехии уже успел бросить камень в огород Украины обновлено 23:53
4 октября 2025, 23:53 8970
Фон дер Ляйен о «российском варварстве» в Украине
Фон дер Ляйен о «российском варварстве» в Украине ВИДЕО; обновлено 20:08
4 октября 2025, 20:08 8800
Новый крупнейший игрок в схватке за Ближний Восток
Новый крупнейший игрок в схватке за Ближний Восток наша корреспонденция
4 октября 2025, 18:36 5529
Этот парень под моей защитой… Пока что!
Этот парень под моей защитой… Пока что! игра престолов; все еще актуально
4 октября 2025, 10:59 5993
У прославленной Ирины Зарецкой золото: «Я приехала на Игры СНГ, чтобы выиграть у стран, из-за которых идет война в Украине»
У прославленной Ирины Зарецкой золото: «Я приехала на Игры СНГ, чтобы выиграть у стран, из-за которых идет война в Украине»
4 октября 2025, 19:43 3691
Горит третий раз за год: украинцы атаковали НПЗ в Ленобласти
Горит третий раз за год: украинцы атаковали НПЗ в Ленобласти
4 октября 2025, 18:47 2478

ЭТО ВАЖНО

Азербайджан уже установил рекорд Игр СНГ
Азербайджан уже установил рекорд Игр СНГ А впереди еще четыре дня
00:35 267
Трамп: Эрдоган жесткий человек, но...
Трамп: Эрдоган жесткий человек, но...
4 октября 2025, 21:38 3461
Последний шанс от Нетаньяху
Последний шанс от Нетаньяху обновлено 23:31
4 октября 2025, 23:31 5614
Грузинская власть обещает «сюрпризы»
Грузинская власть обещает «сюрпризы» обновлено 00:47
00:47 4786
Ереван вынес российских военных за скобки документа с Азербайджаном
Ереван вынес российских военных за скобки документа с Азербайджаном
4 октября 2025, 20:16 4682
Новый премьер Чехии уже успел бросить камень в огород Украины
Новый премьер Чехии уже успел бросить камень в огород Украины обновлено 23:53
4 октября 2025, 23:53 8970
Фон дер Ляйен о «российском варварстве» в Украине
Фон дер Ляйен о «российском варварстве» в Украине ВИДЕО; обновлено 20:08
4 октября 2025, 20:08 8800
Новый крупнейший игрок в схватке за Ближний Восток
Новый крупнейший игрок в схватке за Ближний Восток наша корреспонденция
4 октября 2025, 18:36 5529
Этот парень под моей защитой… Пока что!
Этот парень под моей защитой… Пока что! игра престолов; все еще актуально
4 октября 2025, 10:59 5993
У прославленной Ирины Зарецкой золото: «Я приехала на Игры СНГ, чтобы выиграть у стран, из-за которых идет война в Украине»
У прославленной Ирины Зарецкой золото: «Я приехала на Игры СНГ, чтобы выиграть у стран, из-за которых идет война в Украине»
4 октября 2025, 19:43 3691
Горит третий раз за год: украинцы атаковали НПЗ в Ленобласти
Горит третий раз за год: украинцы атаковали НПЗ в Ленобласти
4 октября 2025, 18:47 2478
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться