Американцы вызвали Талиашвили

Госдепартамент США вызвал посла Грузии Тамар Талиашвили для разъяснений в связи с заявлениями высокопоставленных грузинских чиновников о работе американского посольства в Таиланде. Об этом сообщает радио «Свобода».

Поводом для вызова грузинского посла стали заявления главы фракции правящей партии «Грузинская мечта» Мамуки Мдинарадзе, который обвинил посольство США в Бангкоке в перенаправлении средств, предназначенных для противодействия китайским угрозам, на поддержку «грузинских радикалов».

В ответ представитель американского посольства в Таиланде опроверг эти обвинения, отметив, что «распространяемые в СМИ сообщения искажают суть рутинных финансовых операций США». По его словам, глобальный финансовый центр Госдепартамента в Таиланде обеспечивает прозрачные и законные выплаты, поддерживающие деятельность американских государственных структур по всему миру, включая сотрудников, подрядчиков и международных партнеров.