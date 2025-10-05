USD 1.7000
России и Азербайджану больше не по пути?
России и Азербайджану больше не по пути?

Дроны над Вильнюсом

01:05

Беспилотные летательные аппараты неизвестного происхождения были замечены над литовской столицей Вильнюсом.

Напомним, 7 сентября Министерство обороны Литвы подтвердило, что российский беспилотник модели «Гербер» пересек границу с Беларусью и проник в литовское воздушное пространство. Однако власти заявили, что дрон не представлял угрозы для населения.

Кроме того, 3 октября в районе города Каунас была зафиксирована интенсивная активность беспилотников, что вызвало временные ограничения на авиасообщение и повышение уровня боевой готовности сил ПВО.

На следующий день, 4 октября, в районе аэропорта Вильнюса также зарегистрировали полеты неопознанных дронов. В ответ на эти события власти Литвы усилили меры безопасности, включая активное патрулирование воздушного пространства.

