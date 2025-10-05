Соратники угрожают Нетаньяху

Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху грозит правительственный кризис, если мирное соглашение о прекращении боевых действий в секторе Газа не приведет к ликвидации движения ХАМАС. Об этом сообщает Times of Israel.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с инициативой об освобождении всех заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС. Взамен радикалы должны сложить оружие: тем, кто даст гарантии мирного сосуществования, будет предоставлена амнистия, а остальные смогут безопасно покинуть Газу, получив возможность перейти в другие арабские страны.

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен Гвир, возглавляющий ультраправую партию «Оцма Егудит», заявил о намерении вместе с соратниками выйти из состава правительства в случае, если по итогам мирного соглашения в Газе движение ХАМАС продолжит свое существование.

«Учитывая последние события, я и фракция «Оцма Егудит» четко уведомили премьер-министра: если после освобождения заложников террористическая организация ХАМАС продолжит существовать, «Оцма Егудит» не будет частью правительства... Мы не будем частью национального поражения, которое станет вечным позором и превратится в бомбу замедленного действия для следующей резни», – заявил Бен Гвир.

При этом он не пояснил, покинет ли правительство в случае выполнения ХАМАС требований Трампа или, наоборот, отказа от них. Бен Гвир подчеркнул, что не приемлет сценарий, при котором «террористическая группировка, ставшая причиной крупнейшей катастрофы в истории Государства Израиль, сможет возродиться».