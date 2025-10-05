USD 1.7000
EUR 1.9921
RUB 2.0614
Подписаться на уведомления
России и Азербайджану больше не по пути?
Новость дня
России и Азербайджану больше не по пути?

Соратники угрожают Нетаньяху

01:27 690

Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху грозит правительственный кризис, если мирное соглашение о прекращении боевых действий в секторе Газа не приведет к ликвидации движения ХАМАС. Об этом сообщает Times of Israel.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с инициативой об освобождении всех заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС. Взамен радикалы должны сложить оружие: тем, кто даст гарантии мирного сосуществования, будет предоставлена амнистия, а остальные смогут безопасно покинуть Газу, получив возможность перейти в другие арабские страны.

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен Гвир, возглавляющий ультраправую партию «Оцма Егудит», заявил о намерении вместе с соратниками выйти из состава правительства в случае, если по итогам мирного соглашения в Газе движение ХАМАС продолжит свое существование.

«Учитывая последние события, я и фракция «Оцма Егудит» четко уведомили премьер-министра: если после освобождения заложников террористическая организация ХАМАС продолжит существовать, «Оцма Егудит» не будет частью правительства... Мы не будем частью национального поражения, которое станет вечным позором и превратится в бомбу замедленного действия для следующей резни», – заявил Бен Гвир.

При этом он не пояснил, покинет ли правительство в случае выполнения ХАМАС требований Трампа или, наоборот, отказа от них. Бен Гвир подчеркнул, что не приемлет сценарий, при котором «террористическая группировка, ставшая причиной крупнейшей катастрофы в истории Государства Израиль, сможет возродиться».

Фидан: Судьба войны решится под Донецком
Фидан: Судьба войны решится под Донецком
01:45 924
Патрушев назвал сильнейшую армию в мире
Патрушев назвал сильнейшую армию в мире
01:33 1357
Соратники угрожают Нетаньяху
Соратники угрожают Нетаньяху
01:27 691
Дроны над Вильнюсом
Дроны над Вильнюсом
01:05 793
Азербайджан уже установил рекорд Игр СНГ
Азербайджан уже установил рекорд Игр СНГ А впереди еще четыре дня
00:35 987
Трамп: Эрдоган жесткий человек, но...
Трамп: Эрдоган жесткий человек, но...
4 октября 2025, 21:38 4081
Последний шанс от Нетаньяху
Последний шанс от Нетаньяху обновлено 23:31
4 октября 2025, 23:31 6093
Грузинская власть обещает «сюрпризы»
Грузинская власть обещает «сюрпризы» обновлено 00:47
00:47 5612
Ереван вынес российских военных за скобки документа с Азербайджаном
Ереван вынес российских военных за скобки документа с Азербайджаном
4 октября 2025, 20:16 5288
Новый премьер Чехии уже успел бросить камень в огород Украины
Новый премьер Чехии уже успел бросить камень в огород Украины обновлено 23:53
4 октября 2025, 23:53 9774
Фон дер Ляйен о «российском варварстве» в Украине
Фон дер Ляйен о «российском варварстве» в Украине ВИДЕО; обновлено 20:08
4 октября 2025, 20:08 9066

ЭТО ВАЖНО

Фидан: Судьба войны решится под Донецком
Фидан: Судьба войны решится под Донецком
01:45 924
Патрушев назвал сильнейшую армию в мире
Патрушев назвал сильнейшую армию в мире
01:33 1357
Соратники угрожают Нетаньяху
Соратники угрожают Нетаньяху
01:27 691
Дроны над Вильнюсом
Дроны над Вильнюсом
01:05 793
Азербайджан уже установил рекорд Игр СНГ
Азербайджан уже установил рекорд Игр СНГ А впереди еще четыре дня
00:35 987
Трамп: Эрдоган жесткий человек, но...
Трамп: Эрдоган жесткий человек, но...
4 октября 2025, 21:38 4081
Последний шанс от Нетаньяху
Последний шанс от Нетаньяху обновлено 23:31
4 октября 2025, 23:31 6093
Грузинская власть обещает «сюрпризы»
Грузинская власть обещает «сюрпризы» обновлено 00:47
00:47 5612
Ереван вынес российских военных за скобки документа с Азербайджаном
Ереван вынес российских военных за скобки документа с Азербайджаном
4 октября 2025, 20:16 5288
Новый премьер Чехии уже успел бросить камень в огород Украины
Новый премьер Чехии уже успел бросить камень в огород Украины обновлено 23:53
4 октября 2025, 23:53 9774
Фон дер Ляйен о «российском варварстве» в Украине
Фон дер Ляйен о «российском варварстве» в Украине ВИДЕО; обновлено 20:08
4 октября 2025, 20:08 9066
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться