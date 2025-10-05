Патрушев назвал сильнейшую армию в мире

«Военные люди прекрасно понимают, что мы сейчас в военном отношении сильнее любой страны. Самой сильной армией многие называют США — ничего подобного, потому что наша армия сильнее и способна дать отпор», — подчеркнул Патрушев.

Он заявил, что даже самая мощная армия не смогла бы эффективно противостоять Западу без широкой поддержки внутри страны.

1 октября в РФ стартовал осенний призыв 2025 года, который, как ожидается, станет крупнейшим за последние девять лет. В этом году планируется призвать на военную службу 135 тыс. человек, тогда как максимальный набор за последнее время был зафиксирован в 2016 году — 152 тыс. призывников.