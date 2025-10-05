Фидан: Судьба войны решится под Донецком

Глава МИД Турции Хакан Фидан не исключает, что прогресс в урегулировании российско-украинской войны может быть достигнут через несколько месяцев.

«Судя по всему, прогресс (в урегулировании), возможно, будет достигнут через некоторое время, через несколько месяцев», – заявил Фидан в эфире телеканала TRT Haber.

Министр добавил, что Анкара продолжила переговоры с Россией, Украиной и США после российско-американского саммита на Аляске, а также после встречи американского лидера Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским и главами европейских стран в Вашингтоне.

По его словам, на переговорах на Аляске были затронуты чрезвычайно важные вопросы. Российская сторона, как отметил Фидан, представила Трампу более четкое видение своих условий прекращения огня, которые впоследствии обсуждались американским лидером с Зеленским и сопровождавшими его европейскими представителями.

При этом Фидан выразил мнение, что развитие ситуации вокруг урегулирования будет зависеть от положения в районе Донецка. «У обеих сторон есть свои аргументы, и их необходимо свести к общему знаменателю», – сказал турецкий министр.