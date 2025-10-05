USD 1.7000
России и Азербайджану больше не по пути?
России и Азербайджану больше не по пути?

Фидан: Судьба войны решится под Донецком

01:45 925

Глава МИД Турции Хакан Фидан не исключает, что прогресс в урегулировании российско-украинской войны может быть достигнут через несколько месяцев.

«Судя по всему, прогресс (в урегулировании), возможно, будет достигнут через некоторое время, через несколько месяцев», – заявил Фидан в эфире телеканала TRT Haber.

Министр добавил, что Анкара продолжила переговоры с Россией, Украиной и США после российско-американского саммита на Аляске, а также после встречи американского лидера Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским и главами европейских стран в Вашингтоне.

По его словам, на переговорах на Аляске были затронуты чрезвычайно важные вопросы. Российская сторона, как отметил Фидан, представила Трампу более четкое видение своих условий прекращения огня, которые впоследствии обсуждались американским лидером с Зеленским и сопровождавшими его европейскими представителями.

При этом Фидан выразил мнение, что развитие ситуации вокруг урегулирования будет зависеть от положения в районе Донецка. «У обеих сторон есть свои аргументы, и их необходимо свести к общему знаменателю», – сказал турецкий министр.

Фидан: Судьба войны решится под Донецком
Фидан: Судьба войны решится под Донецком
01:45 926
Патрушев назвал сильнейшую армию в мире
Патрушев назвал сильнейшую армию в мире
01:33 1360
Соратники угрожают Нетаньяху
Соратники угрожают Нетаньяху
01:27 692
Дроны над Вильнюсом
Дроны над Вильнюсом
01:05 794
Азербайджан уже установил рекорд Игр СНГ
Азербайджан уже установил рекорд Игр СНГ А впереди еще четыре дня
00:35 987
Трамп: Эрдоган жесткий человек, но...
Трамп: Эрдоган жесткий человек, но...
4 октября 2025, 21:38 4082
Последний шанс от Нетаньяху
Последний шанс от Нетаньяху обновлено 23:31
4 октября 2025, 23:31 6094
Грузинская власть обещает «сюрпризы»
Грузинская власть обещает «сюрпризы» обновлено 00:47
00:47 5613
Ереван вынес российских военных за скобки документа с Азербайджаном
Ереван вынес российских военных за скобки документа с Азербайджаном
4 октября 2025, 20:16 5288
Новый премьер Чехии уже успел бросить камень в огород Украины
Новый премьер Чехии уже успел бросить камень в огород Украины обновлено 23:53
4 октября 2025, 23:53 9774
Фон дер Ляйен о «российском варварстве» в Украине
Фон дер Ляйен о «российском варварстве» в Украине ВИДЕО; обновлено 20:08
4 октября 2025, 20:08 9066

