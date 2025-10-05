Халиль аль-Хейя жив

Лидер ХАМАС в секторе Газа и глава переговорной делегации движения Халиль аль-Хейя впервые появился на публике с 9 сентября – после удара Израиля по его резиденции в Дохе. Видеозапись с его участием опубликована в Telegram-канале ХАМАС.

По утверждению радикалов, опубликованные кадры были показаны в эфире катарского телеканала Araby. Где и когда было записано выступление Халиля аль-Хейи, не уточняется. В своей речи лидер ХАМАС в Газе, в частности, упоминает о гибели своего сына в результате израильского удара по столице Катара.

9 сентября Израиль нанес удары по зданию, где находились представители руководства движения ХАМАС, базирующиеся в Дохе. В палестинской группировке заявили, что все высокопоставленные члены руководства выжили после удара, но погибли шесть человек, среди которых сын Халиля аль-Хейи – главного переговорщика движения.