USD 1.7000
EUR 1.9921
RUB 2.0614
России и Азербайджану больше не по пути?
России и Азербайджану больше не по пути?

Халиль аль-Хейя жив

01:53 519

Лидер ХАМАС в секторе Газа и глава переговорной делегации движения Халиль аль-Хейя впервые появился на публике с 9 сентября – после удара Израиля по его резиденции в Дохе. Видеозапись с его участием опубликована в Telegram-канале ХАМАС.

По утверждению радикалов, опубликованные кадры были показаны в эфире катарского телеканала Araby. Где и когда было записано выступление Халиля аль-Хейи, не уточняется. В своей речи лидер ХАМАС в Газе, в частности, упоминает о гибели своего сына в результате израильского удара по столице Катара.

9 сентября Израиль нанес удары по зданию, где находились представители руководства движения ХАМАС, базирующиеся в Дохе. В палестинской группировке заявили, что все высокопоставленные члены руководства выжили после удара, но погибли шесть человек, среди которых сын Халиля аль-Хейи – главного переговорщика движения.

Фидан: Судьба войны решится под Донецком
Фидан: Судьба войны решится под Донецком
01:45 928
Патрушев назвал сильнейшую армию в мире
Патрушев назвал сильнейшую армию в мире
01:33 1361
Соратники угрожают Нетаньяху
Соратники угрожают Нетаньяху
01:27 692
Дроны над Вильнюсом
Дроны над Вильнюсом
01:05 794
Азербайджан уже установил рекорд Игр СНГ
Азербайджан уже установил рекорд Игр СНГ А впереди еще четыре дня
00:35 987
Трамп: Эрдоган жесткий человек, но...
Трамп: Эрдоган жесткий человек, но...
4 октября 2025, 21:38 4083
Последний шанс от Нетаньяху
Последний шанс от Нетаньяху обновлено 23:31
4 октября 2025, 23:31 6095
Грузинская власть обещает «сюрпризы»
Грузинская власть обещает «сюрпризы» обновлено 00:47
00:47 5613
Ереван вынес российских военных за скобки документа с Азербайджаном
Ереван вынес российских военных за скобки документа с Азербайджаном
4 октября 2025, 20:16 5288
Новый премьер Чехии уже успел бросить камень в огород Украины
Новый премьер Чехии уже успел бросить камень в огород Украины обновлено 23:53
4 октября 2025, 23:53 9775
Фон дер Ляйен о «российском варварстве» в Украине
Фон дер Ляйен о «российском варварстве» в Украине ВИДЕО; обновлено 20:08
4 октября 2025, 20:08 9066

