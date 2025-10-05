USD 1.7000
Лянкяран, Гянджа и Губа победно стартовали

Итоги 1-го тура Баскетбольной лиги
Отдел спорта
02:23 148

Завершился 1-й тур Баскетбольной лиги Азербайджана.

Закрывали его команды группы «B» «Орду» и «Нахчыван». Во встрече, прошедшей в Бакинском дворце спорта, со счетом 79:69 победили армейцы.

Ранее в этой группе «Губа» уверенно обыграла «Серхедчи» - 98:76. Еще в одном матче второй шестерки «Лянкяран» в родных стенах одолел «Сумгаит» - 93:82.

Что касается группы «А», то напомним, что в матче открытия чемпионата сильнейшая команда страны «Сабах» обыграла «Нефтчи» - 86:75. «Абшерон Лайонс», который спустя несколько дней пробился в регулярный сезон Кубка Европы, выиграл у «Шеки» - 91:80. Ну а «Гянджа» взяла верх над НТД - 90:85.

Как мы уже сообщали, формат чемпионата такой же, что и в прошлом году. 12 команд поделены на две группы согласно результатам сезона 2024/25. В каждой группе шесть команд сыграют в четыре круга, то есть каждый клуб проведет по 20 матчей.

Шесть лучших коллективов прошлого чемпионата попали в группу «А». В группе «B» играют клубы, занявшие 7-12-е места.

Три лучшие команды в группе «А» и одна лучшая команда в группе «B» напрямую выйдут в четвертьфинал. Остальные восемь клубов сыграют в стыковых матчах за право участвовать в 1/4 финала.

Главное отличие от прошлогоднего чемпионата связано с лимитом на легионеров. В Федерации баскетбола Азербайджана в этот раз решили прибегнуть к плавающему лимиту. Команды группы «А» в чемпионате страны могут одновременно выпускать на площадку не более четырех иностранцев. Так было и в прошлом сезоне. А вот участники группы «B» до 15-го тура включительно имеют право лишь на трех легионеров. Начиная с 16-го тура они также смогут выпускать четвертого иностранца.

Еще одно важное новшество: в следующем году федерация создаст вторую лигу - ABL 2. Восемь лучших команд по итогам сезона 2025/26 сохранят свои места в первой лиге, а клубы, занявшие 9-12-е места, отправятся во вторую.

