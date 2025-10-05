USD 1.7000
EUR 1.9921
RUB 2.0614
Подписаться на уведомления
России и Азербайджану больше не по пути?
Новость дня
России и Азербайджану больше не по пути?

Беспредельная жестокость полиции в США

объектив haqqin.az
Отдел информации
03:16 712

Тбилиси (Грузия). Новая попытка революции

Милан (Италия). Итальянцы протестуют против перехвата израильскими войсками судов флотилии Global Sumud, направлявшихся в Газу

Касабланка (Марокко). Продолжаются протесты молодежи против коррупции и за реформы здравоохранения и образования

Шостка (Украина). Россия ударила по пассажирскому поезду в Сумской области. Один человек погиб, ранены около 30 человек

Нью-Йорк (США). Ребенок плачет и зовет своего отца, задержанного сотрудниками федеральной иммиграционной службы

Газа (Палестина). Девочка среди обломков школы ООН, где укрывались перемещенные лица. Школа подверглась ночным ударам Израиля

Колючин (Россия). Белые медведи захватили заброшенную Советскую научно-исследовательскую станцию на острове Колючин в Чукотском море

Беспредельная жестокость полиции в США
Беспредельная жестокость полиции в США объектив haqqin.az
03:16 713
Фидан: Судьба войны решится под Донецком
Фидан: Судьба войны решится под Донецком
01:45 1711
Патрушев назвал сильнейшую армию в мире
Патрушев назвал сильнейшую армию в мире
01:33 2333
Соратники угрожают Нетаньяху
Соратники угрожают Нетаньяху
01:27 1137
Дроны над Вильнюсом
Дроны над Вильнюсом
01:05 1146
Азербайджан уже установил рекорд Игр СНГ
Азербайджан уже установил рекорд Игр СНГ А впереди еще четыре дня
00:35 1247
Трамп: Эрдоган жесткий человек, но...
Трамп: Эрдоган жесткий человек, но...
4 октября 2025, 21:38 4365
Последний шанс от Нетаньяху
Последний шанс от Нетаньяху обновлено 23:31
4 октября 2025, 23:31 6291
Грузинская власть обещает «сюрпризы»
Грузинская власть обещает «сюрпризы» обновлено 00:47
00:47 5845
Ереван вынес российских военных за скобки документа с Азербайджаном
Ереван вынес российских военных за скобки документа с Азербайджаном
4 октября 2025, 20:16 5522
Новый премьер Чехии уже успел бросить камень в огород Украины
Новый премьер Чехии уже успел бросить камень в огород Украины обновлено 23:53
4 октября 2025, 23:53 10120

ЭТО ВАЖНО

Беспредельная жестокость полиции в США
Беспредельная жестокость полиции в США объектив haqqin.az
03:16 713
Фидан: Судьба войны решится под Донецком
Фидан: Судьба войны решится под Донецком
01:45 1711
Патрушев назвал сильнейшую армию в мире
Патрушев назвал сильнейшую армию в мире
01:33 2333
Соратники угрожают Нетаньяху
Соратники угрожают Нетаньяху
01:27 1137
Дроны над Вильнюсом
Дроны над Вильнюсом
01:05 1146
Азербайджан уже установил рекорд Игр СНГ
Азербайджан уже установил рекорд Игр СНГ А впереди еще четыре дня
00:35 1247
Трамп: Эрдоган жесткий человек, но...
Трамп: Эрдоган жесткий человек, но...
4 октября 2025, 21:38 4365
Последний шанс от Нетаньяху
Последний шанс от Нетаньяху обновлено 23:31
4 октября 2025, 23:31 6291
Грузинская власть обещает «сюрпризы»
Грузинская власть обещает «сюрпризы» обновлено 00:47
00:47 5845
Ереван вынес российских военных за скобки документа с Азербайджаном
Ереван вынес российских военных за скобки документа с Азербайджаном
4 октября 2025, 20:16 5522
Новый премьер Чехии уже успел бросить камень в огород Украины
Новый премьер Чехии уже успел бросить камень в огород Украины обновлено 23:53
4 октября 2025, 23:53 10120
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться