Беспредельная жестокость полиции в США

Тбилиси (Грузия). Новая попытка революции
Милан (Италия). Итальянцы протестуют против перехвата израильскими войсками судов флотилии Global Sumud, направлявшихся в Газу
Касабланка (Марокко). Продолжаются протесты молодежи против коррупции и за реформы здравоохранения и образования
Шостка (Украина). Россия ударила по пассажирскому поезду в Сумской области. Один человек погиб, ранены около 30 человек
Нью-Йорк (США). Ребенок плачет и зовет своего отца, задержанного сотрудниками федеральной иммиграционной службы
Газа (Палестина). Девочка среди обломков школы ООН, где укрывались перемещенные лица. Школа подверглась ночным ударам Израиля
Колючин (Россия). Белые медведи захватили заброшенную Советскую научно-исследовательскую станцию на острове Колючин в Чукотском море