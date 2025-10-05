USD 1.7000
Вооруженные силы (ВС) РФ осуществили комбинированную атаку на Запорожье. Об этом в воскресенье, 5 октября, сообщил в Telegram глава областной военной администрации Иван Федоров.

По его словам, нанесены не менее 10 ударов дронами Shahed и управляемыми авиабомбами, в некоторых районах - перебои со светом и водой. Есть попадания в жилые дома.

По предварительным данным, один человек погиб, ранены шестеро, среди пострадавших - 16-летняя девушка. Медики оказывают необходимую помощь.

На территории одного из промышленных предприятий возник пожар. Выбиты окна в многоэтажках, сгорел ряд автомобилей, разрушения - во дворе частного дома.

Этой же ночью атаке подверглись города Львов и Коломые в Ивано-Франковской области. После четырех утра на Львов совершили атаку несколько групп российских ударных БПЛА, а после пяти утра город подвергся ракетному удару. Какие именно объекты были атакованы, пока не сообщалось.

По состоянию на 06:55 (07:55 по Баку) город находился под массированным российским обстрелом. Армия РФ атакует город различными типами ракет и беспилотниками, пишут украинские СМИ. Местные паблики сообщают о как минимум 25 ударах по городу. Мэр города Андрей Садовый сообщил, что часть Львова осталась без света.

Также сообщается о ракетном ударе по городу Коломые. Целью атаки называлась ТЭС, официального подтверждения этому пока нет.

Во Львовской области расположено крупное Бильче-Волыцко-Угерское подземное хранилище газа. В городе Буршин в Ивано-Франковской области расположена Бурштынская теплоэлектростанция, которую россияне не раз атаковали крылатыми ракетами.

ПВО работала также в Киеве и Одесской области. На фоне российских атак Польша подняла в воздух свои истребители.

Трамп отправляет войска еще в один штат. Губернатор против
Трамп отправляет войска еще в один штат. Губернатор против
09:14 259
Беспилотники и ракеты летели на города Украины: жертвы, пожары, блэкаут...
Беспилотники и ракеты летели на города Украины: жертвы, пожары, блэкаут...
08:52 620
Беспредельная жестокость полиции в США
Беспредельная жестокость полиции в США объектив haqqin.az
03:16 3421
Фидан: Судьба войны решится под Донецком
Фидан: Судьба войны решится под Донецком
01:45 4851
Патрушев назвал сильнейшую армию в мире
Патрушев назвал сильнейшую армию в мире
01:33 6297
Соратники угрожают Нетаньяху
Соратники угрожают Нетаньяху
01:27 2757
Дроны над Вильнюсом
Дроны над Вильнюсом
01:05 2434
Азербайджан уже установил рекорд Игр СНГ
Азербайджан уже установил рекорд Игр СНГ А впереди еще четыре дня
00:35 2512
Трамп: Эрдоган жесткий человек, но...
Трамп: Эрдоган жесткий человек, но...
4 октября 2025, 21:38 5633
Последний шанс от Нетаньяху
Последний шанс от Нетаньяху обновлено 23:31
4 октября 2025, 23:31 7027
Грузинская власть обещает «сюрпризы»
Грузинская власть обещает «сюрпризы» обновлено 00:47
00:47 6887
