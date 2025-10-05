Беспилотники и ракеты летели на города Украины: жертвы, пожары, блэкаут...

По предварительным данным, один человек погиб, ранены шестеро, среди пострадавших - 16-летняя девушка. Медики оказывают необходимую помощь.

По его словам, нанесены не менее 10 ударов дронами Shahed и управляемыми авиабомбами, в некоторых районах - перебои со светом и водой. Есть попадания в жилые дома.

Вооруженные силы (ВС) РФ осуществили комбинированную атаку на Запорожье. Об этом в воскресенье, 5 октября, сообщил в Telegram глава областной военной администрации Иван Федоров.

На территории одного из промышленных предприятий возник пожар. Выбиты окна в многоэтажках, сгорел ряд автомобилей, разрушения - во дворе частного дома.

Этой же ночью атаке подверглись города Львов и Коломые в Ивано-Франковской области. После четырех утра на Львов совершили атаку несколько групп российских ударных БПЛА, а после пяти утра город подвергся ракетному удару. Какие именно объекты были атакованы, пока не сообщалось.

По состоянию на 06:55 (07:55 по Баку) город находился под массированным российским обстрелом. Армия РФ атакует город различными типами ракет и беспилотниками, пишут украинские СМИ. Местные паблики сообщают о как минимум 25 ударах по городу. Мэр города Андрей Садовый сообщил, что часть Львова осталась без света.

Также сообщается о ракетном ударе по городу Коломые. Целью атаки называлась ТЭС, официального подтверждения этому пока нет.

Во Львовской области расположено крупное Бильче-Волыцко-Угерское подземное хранилище газа. В городе Буршин в Ивано-Франковской области расположена Бурштынская теплоэлектростанция, которую россияне не раз атаковали крылатыми ракетами.

ПВО работала также в Киеве и Одесской области. На фоне российских атак Польша подняла в воздух свои истребители.