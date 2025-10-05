USD 1.7000
EUR 1.9921
RUB 2.0614
Подписаться на уведомления
России и Азербайджану больше не по пути?
Новость дня
России и Азербайджану больше не по пути?

Казахстанские магистранты успешно завершили научно-практическую программу в АМУ

09:00 214

15 магистрантов Западно-Казахстанского медицинского университета имени Марата Оспанова приняли участие в двухнедельной научно-практической программе Азербайджанского медицинского университета (АМУ), успешно завершив ее.

Данная практика, проведенная в рамках программы академической мобильности, способствует развитию международного образовательного сотрудничества.

Ректор АМУ профессор Герай Герайбейли встретился с казахстанскими магистрантами. В ходе встречи профессор Г.Герайбейли подчеркнул важность научных и академических отношений между двумя университетами: «Азербайджанский медицинский университет придает особое значение международному сотрудничеству. Обмен студентами и преподавателями представляет большое значение в повышении качества преподавания, научного обмена и реализации совместных проектов».

Магистранты приняли участие в теоретических и практических занятиях на различных кафедрах АМУ. Они приобрели новые знания и навыки на кафедрах неотложной медицины, фармакологии, фармацевтической химии, фармацевтической технологии и управления, I и III кафедр внутренних болезней, II кафедры акушерства и гинекологии, кафедрах терапевтической стоматологии, медицинской и биологической физики, дерматовенерологии, семейной медицины, организации здравоохранения и общественного здоровья.

Студентам были вручены сертификаты об участии в научно-практической программе АМУ.

Казахстанские студенты выразили признательность за высокий уровень преподавания и клинической среды в АМУ. Они отметили, что приобретенный опыт внесет большой вклад в их будущую медицинскую деятельность.

Трамп отправляет войска еще в один штат. Губернатор против
Трамп отправляет войска еще в один штат. Губернатор против
09:14 260
Беспилотники и ракеты летели на города Украины: жертвы, пожары, блэкаут...
Беспилотники и ракеты летели на города Украины: жертвы, пожары, блэкаут...
08:52 621
Беспредельная жестокость полиции в США
Беспредельная жестокость полиции в США объектив haqqin.az
03:16 3421
Фидан: Судьба войны решится под Донецком
Фидан: Судьба войны решится под Донецком
01:45 4853
Патрушев назвал сильнейшую армию в мире
Патрушев назвал сильнейшую армию в мире
01:33 6298
Соратники угрожают Нетаньяху
Соратники угрожают Нетаньяху
01:27 2758
Дроны над Вильнюсом
Дроны над Вильнюсом
01:05 2435
Азербайджан уже установил рекорд Игр СНГ
Азербайджан уже установил рекорд Игр СНГ А впереди еще четыре дня
00:35 2512
Трамп: Эрдоган жесткий человек, но...
Трамп: Эрдоган жесткий человек, но...
4 октября 2025, 21:38 5633
Последний шанс от Нетаньяху
Последний шанс от Нетаньяху обновлено 23:31
4 октября 2025, 23:31 7029
Грузинская власть обещает «сюрпризы»
Грузинская власть обещает «сюрпризы» обновлено 00:47
00:47 6889

ЭТО ВАЖНО

Трамп отправляет войска еще в один штат. Губернатор против
Трамп отправляет войска еще в один штат. Губернатор против
09:14 260
Беспилотники и ракеты летели на города Украины: жертвы, пожары, блэкаут...
Беспилотники и ракеты летели на города Украины: жертвы, пожары, блэкаут...
08:52 621
Беспредельная жестокость полиции в США
Беспредельная жестокость полиции в США объектив haqqin.az
03:16 3421
Фидан: Судьба войны решится под Донецком
Фидан: Судьба войны решится под Донецком
01:45 4853
Патрушев назвал сильнейшую армию в мире
Патрушев назвал сильнейшую армию в мире
01:33 6298
Соратники угрожают Нетаньяху
Соратники угрожают Нетаньяху
01:27 2758
Дроны над Вильнюсом
Дроны над Вильнюсом
01:05 2435
Азербайджан уже установил рекорд Игр СНГ
Азербайджан уже установил рекорд Игр СНГ А впереди еще четыре дня
00:35 2512
Трамп: Эрдоган жесткий человек, но...
Трамп: Эрдоган жесткий человек, но...
4 октября 2025, 21:38 5633
Последний шанс от Нетаньяху
Последний шанс от Нетаньяху обновлено 23:31
4 октября 2025, 23:31 7029
Грузинская власть обещает «сюрпризы»
Грузинская власть обещает «сюрпризы» обновлено 00:47
00:47 6889
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться