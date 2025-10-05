Казахстанские магистранты успешно завершили научно-практическую программу в АМУ

Ректор АМУ профессор Герай Герайбейли встретился с казахстанскими магистрантами. В ходе встречи профессор Г.Герайбейли подчеркнул важность научных и академических отношений между двумя университетами: «Азербайджанский медицинский университет придает особое значение международному сотрудничеству. Обмен студентами и преподавателями представляет большое значение в повышении качества преподавания, научного обмена и реализации совместных проектов».

Магистранты приняли участие в теоретических и практических занятиях на различных кафедрах АМУ. Они приобрели новые знания и навыки на кафедрах неотложной медицины, фармакологии, фармацевтической химии, фармацевтической технологии и управления, I и III кафедр внутренних болезней, II кафедры акушерства и гинекологии, кафедрах терапевтической стоматологии, медицинской и биологической физики, дерматовенерологии, семейной медицины, организации здравоохранения и общественного здоровья.