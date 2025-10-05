Казахстанские магистранты успешно завершили научно-практическую программу в АМУ

15 магистрантов Западно-Казахстанского медицинского университета имени Марата Оспанова приняли участие в двухнедельной научно-практической программе Азербайджанского медицинского университета (АМУ), успешно завершив ее.
Данная практика, проведенная в рамках программы академической мобильности, способствует развитию международного образовательного сотрудничества.
Ректор АМУ профессор Герай Герайбейли встретился с казахстанскими магистрантами. В ходе встречи профессор Г.Герайбейли подчеркнул важность научных и академических отношений между двумя университетами: «Азербайджанский медицинский университет придает особое значение международному сотрудничеству. Обмен студентами и преподавателями представляет большое значение в повышении качества преподавания, научного обмена и реализации совместных проектов».
Магистранты приняли участие в теоретических и практических занятиях на различных кафедрах АМУ. Они приобрели новые знания и навыки на кафедрах неотложной медицины, фармакологии, фармацевтической химии, фармацевтической технологии и управления, I и III кафедр внутренних болезней, II кафедры акушерства и гинекологии, кафедрах терапевтической стоматологии, медицинской и биологической физики, дерматовенерологии, семейной медицины, организации здравоохранения и общественного здоровья.
Студентам были вручены сертификаты об участии в научно-практической программе АМУ.
Казахстанские студенты выразили признательность за высокий уровень преподавания и клинической среды в АМУ. Они отметили, что приобретенный опыт внесет большой вклад в их будущую медицинскую деятельность.