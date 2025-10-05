Трамп отправляет войска еще в один штат. Губернатор против

По ее словам, это делается «для защиты федеральных сотрудников и имущества». «Президент Трамп не будет закрывать глаза на беззаконие, которое опустошает американские города», - заявила она.

Agence France-Presse отмечает, что Трамп отдал соответствующий приказ после нескольких недель угроз сделать это и несмотря на возражения местных политиков.

Министр внутренней безопасности (МВБ) США Кристи Ноэм ранее написала в соцсети X, что в Чикаго сотрудники правоохранительных органов «подверглись нападению - их протаранили и заблокировали (их продвижение) десятью автомобилями, в том числе в одном был нападавший, вооруженный полуавтоматическим оружием». По словам Ноэм, она направляет «дополнительные силы специального назначения для контроля над ситуацией».

Несколько часов назад губернатор Иллинойса Джей Притцкер сообщил, что администрация Трампа предъявила ему ультиматум: «Призови своих военных, или это сделаем мы». Притцкер назвал требования Белого дома «антиамериканскими», сообщив, что они последовали «за беспрецедентной эскалацией агрессии» против жителей штата. Необходимости в присутствии военных в Иллинойсе нет, подчеркнул губернатор. По его словам, Трамп обеспокоен вовсе не вопросом безопасности, а хочет взять штат под контроль.

Жители Чикаго не раз устраивали протесты против расширения присутствия федеральных сил. 3 октября, полиция вступила в стычку с сотнями демонстрантов у здания иммиграционной и таможенной полиции (ICE) в пригороде Чикаго Бродвью. Сотрудники ICE применяли физическую силу, химические боеприпасы и резиновые пули, пишет Reuters.

Ни один из сотрудников правоохранительных органов не получил серьезных телесных повреждений.

После возвращения Дональда Трампа в Белый дом миграционная политика в США была резко ужесточена. В июне проводимые Службой иммиграционного и таможенного контроля рейды в Сан-Франциско вызвали массовые протесты, которые переросли в беспорядки. В ответ Трамп направил в Калифорнию сотни нацгвардейцев и морских пехотинцев, что вызвало протест властей штата. Демонстрации против действий ICE прошли и в других городах США, включая Нью-Йорк, Остин (столицу штата Техас) и Даллас.

Ранее войска по решению Трампа были мобилизованы в Лос-Анджелесе и Вашингтоне - вопреки желанию местного руководства Демпартии. Мэры и губернаторы-демократы считают, что президент пытается запугать политических оппонентов. Губернатору Калифорнии Гэвино Ньюсому удалось добиться признания в суде незаконным решения администрации США ввести в Лос-Анджелес нацгвардейцев, но Белый дом подал апелляцию.