Премьер Грузии: «Майдан» не прошел, «Нацдвижение» будет нейтрализовано»

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что оппозиционные силы во время акций протеста при проведении муниципальных выборов накануне, 4 октября, пытались устроить в Тбилиси «майдан», но эта попытка провалилась.
«Что касается вчерашних процессов, попытки свержения власти, то эта попытка провалилась. За прошедшие четыре года мы увидели уже пятую попытку устроить «майдан» в нашей стране», — заявил на брифинге Кобахидзе.
«В течение четырех лет «наци» (обобщенное наименование оппозиции по названию партии «Единое национальное движение») уже пять раз пытались свергнуть власть, устроить «майдан»,— сказал Кобахидзе.
Премьер-министр также заявил, что «будет сделано все, чтобы полностью нейтрализовать антигосударственную политическую силу, которая называется коллективным «Национальным движением».
Он поблагодарил «грузинский народ, каждого избирателя, который вчера выразил свою позицию на избирательных участках, и… Центральную избирательную комиссию за организацию выборов на очень высоком уровне».
Ранее премьер-министр заявил, что все участники акции протеста будут строго наказаны: «Многим исполнителям попытки свержения власти предстоит тяжёлое наказание по закону. Закон будет применен максимально строго». Премьер заявил, что протест организовали «иностранные спецслужбы».
* * * 09:35
Министерство внутренних дел Грузии объявило о задержании всех пяти членов оргкомитета протестной акции, проводившейся в Тбилиси одновременно с муниципальными выборами 4 октября.
По сообщению «Новости Грузии», это Ираклий Надирадзе – член «Единого национального движения», депутат Тбилисского сакребуло трех созывов; Муртаз Зоделава – член политсовета ЕНД, бывший генпрокурор Грузии; Лаша Беридзе – бывший заместитель начальника Генштаба ВС Грузии; Паата Манджгаладзе – генсекретарь партии «Стратегия Агмашенебели»; Паата Бурчуладзе – основатель общественной платформы «Проспект Руставели», известный оперный певец.
«…Они обвиняются в призыве к насильственной смене конституционного строя Грузии или свержению государственной власти, а также в организации насилия, руководстве или участии в нем. Преступления подразумевают лишение свободы на срок до девяти лет», - сказал замглавы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе.
«…МВД неоднократно обращалось к участникам акции, призывая обеспечить мирный характер манифестации и не выходить за рамки закона. Однако после того, как на акции прозвучали призывы к насилию, несколько участников и организаторов сломали ограждения президентского дворца на Атонели и предприняли попытку его захвата», — заявил на брифинге Дарахвелидзе.
Замглавы МВД Грузии также сообщил, что 32 полицейских пострадали на прошедшей в субботу акции протеста в Тбилиси: «Из них 30 полицейских имеют легкие травмы, у одного тяжелые травмы, но, к счастью, его состояние стабильно, также у одного повреждение средней тяжести».
Протестная акция с заявленной целью «мирной революции» проходила в Тбилиси параллельно муниципальным выборам. Оргкомитет объявил нынешнее правительство Грузии «нелегитимным» и потребовал начать «мирную передачу власти». По призыву организаторов политсовета часть демонстрантов попыталась ворваться в президентскую резиденцию. Спецназ оттеснил протестующих с помощью слезоточивого газа и водометов.