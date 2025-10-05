Премьер Грузии: «Майдан» не прошел, «Нацдвижение» будет нейтрализовано»

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что оппозиционные силы во время акций протеста при проведении муниципальных выборов накануне, 4 октября, пытались устроить в Тбилиси «майдан», но эта попытка провалилась.

«Что касается вчерашних процессов, попытки свержения власти, то эта попытка провалилась. За прошедшие четыре года мы увидели уже пятую попытку устроить «майдан» в нашей стране», — заявил на брифинге Кобахидзе.

«В течение четырех лет «наци» (обобщенное наименование оппозиции по названию партии «Единое национальное движение») уже пять раз пытались свергнуть власть, устроить «майдан»,— сказал Кобахидзе.

Премьер-министр также заявил, что «будет сделано все, чтобы полностью нейтрализовать антигосударственную политическую силу, которая называется коллективным «Национальным движением».

Он поблагодарил «грузинский народ, каждого избирателя, который вчера выразил свою позицию на избирательных участках, и… Центральную избирательную комиссию за организацию выборов на очень высоком уровне».

Ранее премьер-министр заявил, что все участники акции протеста будут строго наказаны: «Многим исполнителям попытки свержения власти предстоит тяжёлое наказание по закону. Закон будет применен максимально строго». Премьер заявил, что протест организовали «иностранные спецслужбы».