Ситуация в Тбилиси: революционеры разошлись, а лидера революции арестовали
Ситуация в Тбилиси: революционеры разошлись, а лидера революции арестовали

«Новая головная боль» для Евросоюза

09:45

Победа на парламентских выборах в Чехии партии «Акция недовольных граждан» (ANO) миллиардера Андрея Бабиша может привести к напряженности в отношениях страны с Евросоюзом и НАТО. Об этом пишет Politico со ссылкой на аналитиков.

Ранее Бабиш пообещал отказаться от запущенной его страной инициативы по поставкам боеприпасов Украине, он недоволен реализацией «зеленого курса» Еврокомиссии. А после объявления предварительных результатов лидер ANO заявил, что Украина пока не готова к вступлению в ЕС.

Андрей Бабиш

Критики опасаются, что если Бабиш вернется к власти, Чехия превратится в «новую головную боль» для Евросоюза и станет еще одним «больным вопросом» наряду с Венгрией и Словакией, лидеры которых Виктор Орбан и Роберт Фицо не раз блокировали инициативы ЕС (в отличие от них, Бабиш никогда не поддерживал хорошие отношения с властями России). Глава МИД Чехии Ян Липавский выразил опасение, что из-за лидера ANO его страна «окажется на периферии Европы».

По результатам подсчета 98% протоколов, ANO получила больше всего голосов — 34,54%. Политическая сила значительно опережает правящую правоцентристскую коалицию премьер-министра Петра Фиалы Spolu («Вместе»), которая набирает около 22%. Окончательные данные должны представить в понедельник, 6 октября.

Politico отмечает, что партии Бабиша не удастся получить абсолютного большинства в нижней палате парламента, состоящей из 200 мест, это значит, что ему потребуется парламентская поддержка для формирования правительства. Все крупные партии Чехии уже отказались сотрудничать с ANO, оставив ему единственные варианты — коалицию с движением евроскептиков «Автомобилисты для себя» и крайне правой SPD. Все три партии входят в группу Европарламента «Патриоты за Европу», одним из основателей которой является Бабиш.

Премьер Грузии: «Майдан» не прошел, «Нацдвижение» будет нейтрализовано»
Премьер Грузии: «Майдан» не прошел, «Нацдвижение» будет нейтрализовано»
11:53
Теория гражданской войны обезьян
Теория гражданской войны обезьян
11:14
Новый крупнейший игрок в схватке за Ближний Восток
Новый крупнейший игрок в схватке за Ближний Восток
4 октября 2025, 18:36
Выборы в Грузии: новые данные ЦИК
Выборы в Грузии: новые данные ЦИК
11:36
Состав сборной Азербайджана по футболу на матчи с Францией и Украиной
Состав сборной Азербайджана по футболу на матчи с Францией и Украиной
11:27
Трамп отскочил от Израиля к ХАМАС
Трамп отскочил от Израиля к ХАМАС
10:45
Евросоюз начал пиратскую войну против России
Евросоюз начал пиратскую войну против России
4 октября 2025, 16:27
«Тяжелая ночь»: Россия ударила по городам Украины. Есть погибшие, пожары, блэкаут...
«Тяжелая ночь»: Россия ударила по городам Украины. Есть погибшие, пожары, блэкаут...
10:54
Он был честным в каждом сочиненном звуке
Он был честным в каждом сочиненном звуке
10:06
Новая арабская весна. Готовьтесь!
Новая арабская весна. Готовьтесь!
4 октября 2025, 12:53
Ситуация в Тбилиси: революционеры разошлись, а лидера революции арестовали
Ситуация в Тбилиси: революционеры разошлись, а лидера революции арестовали
03:00

